Teresanna Pugliese all’Isola per i suoi problemi economici (rumor)

Girano strane voci sul budget promesso ai concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Pare infatti che si tratti di compensi decisamente più bassi rispetto alle scorse edizioni. Tanto che il cast scelto per quest’anno sembra più interessato alla fama mediatica che al possibile compenso. Tra i personaggi selezionati a partecipare al programma c’è anche un’ex protagonista di Uomini e Donne. Si tratta di Teresanna Pugliese. Ve la ricordate? Impossibile dimenticarsi del suo percorso con Francesco Monte. I due si sono rincorsi all’interno del programma di Maria De Filippi per poi decidere di proseguire la loro relazione al di fuori della trasmissione. Una relazione che, però, è terminata in fretta.

Oggi Teresanna è sposata con Giovanni Gentile con cui ha avuto due figli, Francesco e Gioele. Quest’ultimo ha solo dieci mesi e in molti si sono chiesti come faccia l’ex tronista di Uomini e Donne ad abbandonare il figlio per partecipare all’Isola dei Famosi. Una domanda che lascia interdetti. Soprattutto per il pregiudizio tipicamente maschilista che si cela dietro tali commenti. Parole taglienti che spesso provengono dalle donne stesse e che amplificano un possibile senso di colpa. Quel senso di colpa tipico della mamma lavoratrice. Un sentimento difficile da gestire ma che va tenuto sotto controllo, soprattutto se quel lavoro è necessario. E pare sia proprio questo il motivo. Pare infatti che Teresanna abbia bisogno di questo lavoro e del compenso relativo.

Le indiscrezioni sulla situazione economica di Teresanna

Secondo alcune indiscrezioni di Alessandro Rosica, infatti, pare che l’ex tronista sia in serie difficoltà economiche. Pare che abbia davvero necessità di partecipare al programma per il guadagno e la visibilità mediatica. Una visibilità che spesso e volentieri può portare ulteriore guadagno. Infatti partecipare ad una trasmissione così conosciuta su canale cinque può portare nuovi contratti, nuove partecipazioni e soprattutto nuovi followers. Il che corrisponde a nuove fonti di guadagno.

Si specifica che non c’è nulla di male, qualora le indiscrezioni fossero vere. Per Teresanna Pugliese questo è lavoro. Ci sono donne costrette a viaggiare per motivi di lavoro e non possono vedere i propri figli quanto vorrebbero. Così anche la Pugliese si confronta con un mondo ostico e deve far fronte alle necessità economiche comuni a molte famiglie. Nel frattempo noi speriamo che il carattere fumantino della Pugliese possa creare dinamiche interessanti all’interno dell’Isola dei Famosi e riportare alla memoria le vecchie scenate di un tempo che tanto ci hanno fatto divertire. Faccio solo due nomi a titolo esemplificativo: Antonella Elia e Aida Yespica.