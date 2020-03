Teresanna e Paola, confronto su Monte e Salemi: confessione inaspettata

Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto, arriva il confronto su Francesco Monte al GF Vip

In molti attendevano di vedere Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto confrontarsi su Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Ed ecco che finalmente le due gieffine parlano dei loro rispettivi punti di vista. Ricordiamo che entrambe hanno avuto una relazione con l’ex tronista. Teresanna e Francesco si sono conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne. Hanno affrontato insieme ben due percorsi all’interno del programma, dopo quel quale hanno iniziato una relazione abbastanza travagliata. Non si sono lasciati nel migliore dei modi e neanche con Paola pare sia rimasto un buon rapporto. Proprio la Di Benedetto, che ha conosciuto Monte all’Isola dei Famosi, fa una confessione inaspettata. Paola, qualche ora fa, rivela di aver ricevuto un messaggio da parte di Francesco poco prima di entrare nella Casa. Sembra proprio che la Di Benedetto non abbia apprezzato quanto scritto da Monte.

Paola Di Benedetto su Monte: “Mi ha scritto prima di entrare al GF”. Teresanna e l’incontro con Giulia Salemi

“Mi ero ripromessa che non gli avrei dato nemmeno cinque minuti di spazio. Mi ha scritto prima di venire qua, perché aveva saputo che sarei entrata: ‘Mi raccomando, io io ti stimo come persona’. Un messaggio come a dire ‘Non parlare male di me'”, confessa Paola parlando con Teresanna e Asia Valente. Non solo, la Pugliese svela di aver incontrato Giulia Salemi, anche lei ex fidanzata di Monte, durante un evento. “Praticamente ha fatto tutto lei. Però, super carina, devo dire la verità. Non volevo dare in pasto, non volevo far uscire notizie tipo che siamo amiche, no. Io poi sono una coerente, nulla contro”, dichiara Teresanna. Quest’ultima ammette che comunque le ha fatto piacere parlare con Giulia.

Paola Di Benedetto al GF Vip non vuole dedicare troppo tempo al ricordo della storia con Monte

Avevamo già visto Teresanna ricordare la sua storia con Monte e ora anche Paola decide di parlarne. La Di Benedetto, però, non intende dedicare troppo tempo a questo discorso. Inoltre, la fidanzata di Federico Rossi confessa che, quando ha chiuso la sua relazione con Francesco, suo padre era addirittura contento. Teresanna e Paola non sembrano avere una buona opinione su Monte, il quale si comporterebbe con tutte le ragazze nello stesso modo.