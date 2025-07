Teresanna atterrata a Napoli, le prime parole dopo l’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi si è conclusa con la vittoria di una donna: Cristina Plevani. Un’altra concorrente che ha lasciato il segno ed è arrivata in finale è Teresanna Pugliese, molo nota al pubblico italiano. Oggi è appena rientrata in Italia e non ha perso l’occasione di lasciare un messaggio sui social per ringraziare i fan che hanno fatto il tifo per lei, supportandola e sostenendola durante il percorso.

Teresanna Pugliese e il messaggio sui social

Teresanna Pugliese è tornata in Italia più in forma che mai, con alle spalle un’esperienza che l’ha profondamente segnata e che ricorderà per tutta la vita. La nota influencer si è mostrata in una foto scattata sull’aereo, con il volto stanco ma felice per quanto vissuto in Honduras.

E così ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta, confessando di essere frastornata e molto emozionata, incerta di cosa la aspetti ora che è arrivata nel suo Paese. È grata però di ciò che ha provato in questi due mesi trascorsi sull’isola.

L’esperienza dell’influencer in Honduras

L’esperienza di Teresanna Pugliese all‘Isola dei Famosi è stata molto significativa per l’influencer, che in Honduras si è messa alla prova, affrontando sfide di coraggio e forza. Durante la sua permanenza, la sua determinazione e autenticità sono state fondamentali per lasciare il segno e farsi conoscere dal pubblico italiano sotto una nuova luce.

I momenti di crisi, panico, fragilità e paura non sono mancati, ma Teresanna è riuscita a superarli arrivando a conquistare la finale. Oggi si sente una persona diversa e anche più libera sotto ogni punto di vista.

Perché Teresanna non ha vinto il reality

Molti si chiedono perché l’ex naufraga non sia riuscita a vincere l’edizione nonostante abbia lasciato un segno indelebile. Senza dubbio, il suo percorso è stato ricco di momenti intensi, durante i quali sono emersi tutti i lati, anche quelli più nascosti, del suo carattere. A volte è stata forte, altre fragile. Tuttavia, in finale si è scontrata con Jey Lillo, perdendo il podio.

Che il pubblico non abbia visto di buon occhio il suo carattere diretto e deciso, che in alcune occasione è stato percepito come un gesto di superiorità? Una cosa è certa: oggi la sua vittoria più grande è essersi fatta conoscere ancora di più, mettendo in risalto la sua versione migliore.

Teresanna Pugliese, da Uomini e donne a oggi

Voi vi ricordate da dove ha iniziato Teresanna Pugliese? Era il 2009 quando, per la prima volta, si è presentata in tv nella trasmissione Uomini e donne come corteggiatrice, per poi passare, nelle edizioni successive, al trono. Dopo un fallimento totale, è tornata a corteggiare, innamorandosi di Francesco Monte.

Il programma di Maria De Filippi è stato solo un trampolino di lancio per la giovane, che nel corso degli anni è diventata un’influencer e un personaggio pubblico, partecipando a diverse trasmissioni e reality.