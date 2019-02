Teresa Langella torna sui social: primo post dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Teresa Langella dopo il no di Andrea: il primo post social

Dopo la messa in onda della scelta in prima serata, Teresa Langella aveva preferito lasciare ancora un po’ in disparte i social. Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata attiva anche su Instagram. La bellissima donna di Napoli ha rotto il silenzio e si è lasciata andare ad un lungo e dolcissimo sfogo. Dopo aver ricevuto un rifiuto da parte di Andrea Dal Corso, la Langella ha deciso di non smettere di credere nell’amore, anche se la delusione è davvero tanta. Sul proprio profilo, la napoletana ha messo nero su bianco tutte le sue emozioni e sensazioni, svelando anche quali sono i suoi sogni per il futuro.

Con diverse righe social, Teresa ha voluto mettere in chiaro la sua idea dell’amore. “L’amore per me è sentirmi libera di essere perché per lui sono maledettamente giusta così. L’amore è l’imperfezione nella perfezione. Svegliarmi e sentire che anche l’aria che respiro sa di aria nuova. Hai presente? L’amore è mettermi a nudo senza vergogna. Quando penso a cos’è per me l’amore? Penso a due anime che prima o poi si incontreranno… si riconosceranno. La verità è che l’amore non ha regole, non segue una logica, lo senti dentro, lo senti nello stomaco, sulla pelle, nelle ossa. L’amore non ti stanca.” A quanto pare, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne vogliono essere un inno all’amore, quello vero.

Teresa Langella dopo Uomini e Donne: l’ex tronista crede ancora nell’amore, anche dopo il no di Andrea

Teresa Langella non si è persa d’animo e pian piano riuscirà a superare la delusione ricevuta al Trono Classico da Andrea Dal Corso. “Nonostante tutto io crederò sempre in tutto questo… Perché sono fatta così. Grazie di tutto. Per ogni messaggio ricevuto.Siete in tantissime. Siete bellissime. Vi voglio bene. Teresa!” Ora la ragazza è pronta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle lo spiacevole finale del suo percorso nello studio di Maria De Filippi.