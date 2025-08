Teresa Langella parla del suo momento difficile: “Sono stata derubata”

Teresa Langella sta vivendo un momento davvero particolare della sua vita: neanche un anno fa è convolata a nozze con l’amore della sua vita, Andrea Dal Corso, conosciuto durante la sua esperienza da tronista a Uomini e Donne. Il loro percorso è stato decisamente insolito rispetto a quelli degli altri, proprio per questo motivo nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro. Teresa si beccò un no da Andrea, ma lui fece del suo meglio per conquistarla fuori dal programma e da allora è cominciata la loro magica storia d’amore: i due si sono sposati ed oggi non potrebbero essere più felici. Proprio per questo Teresa è stata molto brava a tenere nascosto un problema avuto qualche mese fa: è stata derubata.

“Due mesi fa sono stata derubata, ho deciso di non dire niente a nessuno. Stavo malissimo” ha dichiarato Teresa in una storia che ha pubblicato su Instagram. “L’oggetto che mi era stato portato via mi era stato regalato dai miei genitori e da mia sorella il giorno del mio matrimonio. Unico, insostituibile. Ho fatto denuncia” ha raccontato, rivelando infine che alla fine la giustizia ha fatto il suo corso.

Andrea Dal Corso e Teresa Langella nessuno ci credeva ai tempi di uomini e donne, partendo dal no della scelta al castello e adesso invece si sono sposati e sono una delle coppie più durature e belle pic.twitter.com/I6bBJqvXAO

— j (@deadpoetstan) September 14, 2024

Teresa Langella: un momento di paura ma con un lieto fine

Teresa inoltre ha raccontato che negli ultimi due mesi è rimasta in silenzio, covando questo momento di dolore senza condividerlo con nessuno sui social, ma ha deciso di rivelare quello che l’è successo solo perché questa storia ha avuto un lieto fine: “Ho ricevuto una chiamata. È il maresciallo del Carabinieri: “Devo darle una buona notizia: è stato ritrovato“. E così, contro ogni aspettativa, si è ricongiunta con l’oggetto che le era stato sottratto. “Non perdete mai la speranza. Anche quando tutto sembra perso, anche quando ci si sente abbandonati, soli e importanti. A volte, quando meno te lo aspetti, la verità trova il modo di venire a galla. La giustizia, il silenzio, lavora“.

Dunque, tutto è bene quel che finisce bene: Teresa pensava di aver perso per sempre l’oggetto che le era stato regalato dalla sua famiglia in occasione del giorno più importante della sua vita. Per lei aveva un valore inestimabile e stava davvero molto male al pensiero di averlo perso per sempre, invece contro ogni aspettativa la giustizia ha fatto davvero il suo corso.