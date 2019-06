Teresa Langella: “Andrea mia famiglia” Coppie scoppiate? “Papà, leggi”

Teresa Langella: “Andrea mia famiglia”. Manuel e Giulia scoppiati? L’ex tronista chiama in causa suo padre: “Leggi”

Non c’è niente di più illogico dell’amore. Ne sa qualcosa Teresa Langella, l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo essersi vista rifiutata da Andrea Dal Corso, è riuscita a riacciuffarlo in extremis (oppure è stato lui a riacciuffare lei?) e a tenerselo stretto stretto. Talmente vicino che oggi i due sono più affiatati che mai. E chi l’avrebbe mai detto? La questione si fa ancor più illogica per gli sviluppi che hanno preso altre storie sbocciate nel programma. Notizia di poche ore fa è quella che racconta la fine della love story tra Manuel e Giulia. Ma come, Teresa e Andrea innamorati pazzi e Cavaglia e Galiano scoppiati? Illogicità, appunto. Oppure, come preferisce dire la Langella “Tempo”. Intanto l’ex tronista chiama in causa anche il papà.

Teresa e Dal Corso, questione di “Tempo”. Intanto Manuel e Giulia si dicono addio

Tra le sue Stories Instagram Teresa ha postato un commento di una sua fan. Commento che dice che nessuno si sarebbe mai aspettato che la love story tra Andrea e la Langella (e pure quella tra Ivan e Sonia) sarebbe continuata più di quella di Manuel e Giulia. Oltre a ripubblicare la dedica l’ex tronista ha scritto: “Il tempo“, chiamando in causa il padre: “Papà, leggi”. Come è noto agli appassionati di Uomini e Donne, il papà di Teresa inizialmente non fu proprio convinto della scelta della figlia, ossia Andrea. Oggi, però, tutti i dubbi sul giovanotto sono stati superati e i due vanno assai d’accordo.

Teresa e Andrea sempre più felici contro tutti i pronostici: “E poi arrivi tu a emozionare il mio cuore”

Dal Corso e Teresa, contro tutti i pronostici, continuano a mietere amore. Lo si può anche evincere facilmente dalle loro mosse social, terreno in cui si divertono a esternare il loro amore. “E poi arrivi tu a emozionare il mio cuore. Diventi casa, la mia famiglia“, ha scritto poco fa la Langella su Instagram, riprendendosi innanzi a uno specchio, cinta dall’abbraccio dell’ex corteggiatore. Amore illogico, amore vero!