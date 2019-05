Teo Teocoli a Domenica In: il messaggio della moglie crea imbarazzo

Teo Teocoli a Domenica In: la moglie Elena scrive un dolce messaggio, ma una frase mette in imbarazzo il comico

Teo Teocoli, ospite a Domenica In, riceve un dolce messaggio da parte della moglie, Elena. Stanno insieme da più di 30 anni e la prima persona a sapere dell’inizio di questa lunga storia d’amore è stata proprio Mara Venier. I due conduttori, infatti, condividono una bellissima amicizia, nata diversi anni fa. Secondo i racconti fatti da entrambi, pare che Teo abbia provato anche a conquistare il cuore della bella Mara, ma inutilmente. Nonostante ciò, tra loro è comunque nato un rapporto molto forte e ormai da anni li lega una profonda amicizia. Proprio alla Venier, un giovane Teocoli raccontò di aver conosciuto una donna che era riuscita a rubargli il cuore. Questa persona era appunto Elena, colei che ha scelto poi di sposare. Mara così, in occasione dell’intervista con il suo caro amico, ha chiesto alla moglie di Teo di registrare un video messaggio da dedicargli. La donna non se la sarebbe sentita e, per fargli arrivare comunque una dedica, ha scritto un messaggio su Whats App alla Venier.

Teo Teocoli e Mara Venier cercano di risolvere il mistero sulla frase “tonetti a parte”

Un dolce messaggio quello che Elena scrive per il suo Teo, con cui condivide la sua vita da più di 30 anni. Dal loro amore sono nate Anna Adela Letizia, Paola e Chiara. Ora la donna dedica a Teocoli parole molto importanti, ma una frase riesce a metterlo in imbarazzo. “Grazie per avermi aiutata a essere la persona che sono (tonetti a parte)”, scrive la moglie di Teo a Mara su Whats App. Le parole scritte tra parentesi, però, non vengono comprese da Mara, che chiede subito a Teo il significato. Entrambi sono convinti che la parola “tonetti” si riferisca a un uomo. Infatti, la conduttrice cerca di capire chi sia la persona citata da Elena nel messaggio. Teo ammette di sentirsi in imbarazzo, sebbene ironizzi molto: “Mi metti in imbarazzo davanti a mezza Italia, non so chi è tonetti. Non è che quando torno a casa mi apre la porta tonetti?”

Teo Teocoli e Mara Venier a Domenica In: la moglie Elena svela il mistero

Non si comprende bene il significato della parola “tonetti” e Mara manda la pubblicità. Ed ecco che quando torna in onda il programma, la conduttrice riceve la risposta a questo grande dubbio proprio da parte di Elena. La donna spiega che voleva intendere: “I toni di voce”. Ovviamente la Venier e Teo non riescono a trattenere le risate di fronte a quanto è appena accaduto.