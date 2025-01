Teo Mammucari fiume: “Avevo una fidanzata (segreta): crac e ritiro”

Teo Mammucari rompe il silenzio dopo le ultime voci divulgate dal magazine Oggi che ha sostenuto che il suo tour teatrale sia stato sospeso per pressioni fatte dalla sua ex compagna Thais Wiggers in quanto, nello spettacolo ‘Appuntamento al buio’, ci sarebbero state battute, anche intime, su di lei. Il comico romano, intervistato in esclusiva di TvBlog, a proposito di quanto scritto circa lo stop del suo tour, ha bollato il tutto come “eresie“. Inoltre, per la prima volta pubblicamente, ha rivelato di aver avuto una fidanzata fino a due mesi fa e, anche per via della fine di questa storia, avrebbe scelto di fermarsi e staccare per un po’ di mesi.

Teo Mammucari e la fidanzata segreta con cui si è lasciato da poco

“Mi sono fermato per quattro mesi per scelta personale legata ad una mia ex con cui ho finito una storia qualche tempo fa”, ha dichiarato Mammucari. “Tuttavia – ha aggiunto – continuano a scrivere eresie, parlando di altre cose. Ho amato tantissimo una donna con cui ho chiuso la storia due mesi fa per scelte private e personali di cui non ho parlato a Belve e non voglio parlare adesso”. Dunque lo showman capitolino avrebbe deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per una questione di pene d’amore e non per pressioni legate a vicende che coinvolgerebbero Thais Wiggers. Un vero e proprio colpo di scena, laddove la versione corrispondesse al vero. Quindi, sempre per quel che riguarda la scelta di stoppare il tour teatrale non c’entrerebbe nemmeno la figuraccia rimediata da Francesca Fagnani.

Mammucari ha inoltre spiegato che l’obbiettivo professionale che ora ha in testa è la seconda stagione del programma con cui è ‘atterrato’ su Rai Due in prima serata nelle scorse settimane, ottenendo ascolti buoni. “Tornerò più forte di prima con Lo Spaesato su Rai 2. Voglio concentrarmi su quello”, ha sottolineato il comico. Spazio poi all’avventura dello scorso anno a Ballando con le Stelle. Mammucari ha voluto sottolineare che nel talent show di Rai1 ha voluto parlare del suo passato privato di cui ne va “fiero”.

“Ma di coinvolgere altre persone che non fanno parte di questo mondo dello spettacolo non ho voglia. Ma soprattutto credo sia giusto proteggere chi non vuole farne parte. Ho dato la mia parola e la manterrò, proteggerò la privacy di questa persona, anche se continuo a vedere che scrivono altro”, ha aggiunto lo showman in riferimento alla ex fidanzata con cui ha chiuso da poco tempo.

Il conduttore ha inoltre dichiarato che il suo fine è sempre stato quello di fare soltanto spettacolo e che mai si è permesso di mettere in mezzo altre persone a cui ha dato la sua parola e che “fanno dignitosamente altro nella vita”. Quindi ha ripetuto che si rimetterà in gioco e tornerà “più forte di prima” sempre per occuparsi esclusivamente del suo lavoro.