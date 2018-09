Tensioni al GF Vip: prima lite accesa nella Casa tra Maurizio ed Elia

Tensioni al Grande Fratello Vip: la prima lite nella Casa è tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro

Prime incomprensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, questa mattina c’è stato un momento di tensione tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. I due pare abbiano problemi di comunicazione, in quanto il comico romano parla utilizzando il suo dialetto. Il tutto è accaduto durante un show organizzato dai concorrenti che si trovano nella Casa. Scendendo nel dettaglio, Maurizio ha iniziato a raccontare qualche barzelletta. Lo spettacolo, però, non è riuscito a convincere tutti, visto che Elia ha ammesso di avere dei problemi di comunicazione con Battista. Il giovane ex velino ha rivelato di non riuscire a seguire le barzellette del comico, in quanto ha bisogno di più tempo per capirle. Ed ecco che l’atteggiamento tenuto dal Fongaro, il quale ha mostrato un’aria da intellettuale, ha infastidito non poco Maurizio. Quest’ultimo, ovviamente, ha provato a ironizzare ma la discussione poi inevitabilmente si è accesa. “Non sei disposto a capire, te l’ho spiegato quattro volte, secondo me sei un po’ presuntoso”, ha affermato il comico romano. L’ex velino non si è scomposto più di tanto e ha continuato a mantenere un atteggiamento distaccato nei confronti di Maurizio.

Grande Fratello Vip: Maurizio infastidito dal comportamento dell’ex velino Elia

La prima discussione accesa nella Casa più spiata d’Italia tra Maurizio ed Elia. Il comico, dopo aver discusso con l’ex velino, ha rivelato quanto accaduto a Jane Alexander e Andrea Mainardi, temporaneamente saliti in Casa dalla Caverna. Battista ha rivelato ai due compagni d’avventura di non essere ancora riuscito a capire come sia possibile che Elia non riesca a ridere delle sue barzellette. I due si sono stuzzicati a vicenda. Il comico ha preso anche un po’ in giro l’ex velino. Maurizio non è riuscito ad accettare l’atteggiamento troppo presuntuoso del Fongaro. Battista non ha peli sulla linga e così ha esternato quanto penda al diretto interessato. Daniela ha cercato di riportare la serenità nella Casa, ma il comico non è riuscito a mettere da parte il suo fastidio.

Grande Fratello Vip: Maurizio Battista ed Elia Fongaro fanno pace

Poco dopo, il comico ha deciso di raggiungere gli altri compagni nella camera da letto e qui ha tentato una riappacificazione con Elia, ironizzando un po’ su quanto accaduto. “Adesso racconto una barzelletta e se Elia la capisce lo perdono prima”, ha affermato Maurizio. I due così si sono stretti la mano e si sono abbracciati. Nonostante ci sia stato questo momento di pace, Battista ha continuato a parlare di questa storia con Jane e Andrea.