Il tenore del Teatro alla Scala Giuseppe Bellanca è morto. La tragedia avvenuta nella notte: incidente fatale

Giuseppe Bellanca, tenore del coro del Teatro alla Scala di Milano, è morto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio in seguito a una tragedia stradale di cui è rimasto vittima. In sella al suo mezzo, una moto Honda Hornet, è stato investito da un camion. Aveva 48 anni ed era originario di Palermo. Da quindici anni prendeva parte alla maggior parte delle produzioni del teatro milanese. Il dramma si è consumato in piazza Ovidio e dalle prime notizie trapelate sembra che il camionista alla guida dell’autoarticolato (58 anni) non abbia dato la precedenza a Giuseppe, travolgendolo fatalmente.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Bellanca

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, Giuseppe Bellanca stava cavalcando la sua Honda Hornet che avrebbe urtato il camion in piazza Ovidio. Lo scontro non ha lasciato scampo al tenore e pare che sia avvenuto per una mancata precedenza non rispettata dal camionista 58enne. Il decesso sarebbe avvenuto al momento dell’impatto. Bellanca era un classe 1970, nato nel capoluogo siciliano. A Palermo aveva studiato al Conservatorio Vincenzo Bellini ed aveva poi fatto parte del Coro del Teatro Massimo di Palermo dal 2001 al 2004.

Nel 2007 era stato scelto per rappresentare l’Italia (Conservatorio di Milano) al Kyoto International Music Students Festival

Nel 2004 fece poi le valige e giunse nel capoluogo lombardo grazie alla vittoria di un concorso per artista del coro presso la Fondazione del Teatro alla Scala di Milano. Nel frattempo non aveva fermato gli studi di canto che erano proseguiti al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Nel più celebre Teatro della metropoli milanese ha preso parte a tantissime produzioni (La Boheme , Rigoletto, La Traviata, Elisir D’Amore, Falstaff, Machbeth). Inoltre non era raro che avesse anche ruoli da solista. Nel 2007 era stato scelto per rappresentare l’Italia (Conservatorio di Milano) al Kyoto International Music Students Festival.