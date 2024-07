Temptation, la sfuriata e la sorpresa più brutta: caos quinta puntata

Sta per concludersi anche questa rocambolesca stagione di Temptation Island, un’edizione che ha messo alla prova Filippo Bisciglia, storico conduttore del viaggio nei sentimenti più famoso di Canale 5. I più curiosi non vedono l’ora di sapere cosa succederà nella prossima puntata, che andrà in onda il 24 luglio come sempre a partire dalle 21.25. Il quarto episodio prevede infiniti colpi di scena, uno fra questi, quello della coppia più seguita dell’anno, quella formata da Lino e Alessia. Li abbiamo lasciati con un falò di confronto unico e – per fortuna – inimitabile: il buon Lino ha fatto orecchie da mercante prima di presentarsi di fronte alla sua ragazza.

Ebbene, grazie ad alcune rivelazioni di Dagospia abbiamo scoperto cosa succederà tra Lino e Alessia nella prossima e penultima puntata. Dopo il falò pieno di litigi e discussioni, Alessia ha deciso di tornare a casa da single senza Lino, che per tutto il tempo ha flirtato alla luce del sole con la tentatrice Maika. I due hanno quindi abbandonato Filippo Bisciglia per uscire dal programma, ma il fidanzato ci ripensa e chiede di poter incontrare di nuovo la compagna. Ecco cosa ci spoilera Dagospia:

Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò.

E qui viene il bello. Nonostante Lino abbia fatto di tutto per rivedere la sua storica fidanzata, si scopre che appena dopo il falò di confronto, la prima donna che ha voluto vedere non è stata Alessia, ma la tentatrice Maika:

I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfanc*larlo definitivamente all’interno del programma.

Un bruttissimo epilogo, anzi un disastro che finisce dritto tra i finali più tragici della storia di Temptation Island. Una brutta sorpresa che nessuno avrebbe voluto vedere da Lino, che dopo essersi spiegato con tutte le forze per riconquistare la sua donna, nasconde l’altarino più inaspettato: quello di aver pensato prima a Maika, conosciuta all’interno del programma. Con lei ha flirtato sin dal primo momento, diventando addirittura geloso nel pensarla fuori da Temptation. Insomma, un vero caos, un viaggio nei sentimenti che si conclude malissimo: Alessia dopo aver scoperto tutto, non crederà alle bugie di Lino e se ne andrà definitivamente a casa.