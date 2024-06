Temptation, Tony infrange il regolamento: scatta provvedimento?

Un altro protagonista della prima puntata di Temptation Island sta facendo parlare il web, ovvero Tony. Il chiacchiericcio non riguarda esclusivamente quanto visto nei filmati. Infatti sembra che il Dj siciliano non si stia comportando molto bene neanche al di fuori dal piccolo schermo. Deianira Marzano ha mostrato delle immagini in cui lui viene pubblicizzato per delle serate. La domanda però sorge spontanea: non dovrebbe essere vietato fare serate fino a che il programma non finisce?

Sembra proprio che questo non valga per il Dj Tony Renda che indefesso sponsorizza varie serate. Le immagini di lui al microfono non lasciano alcun dubbio a riguardo. Inoltre i locali che lo sponsorizzano parlano di “futura leggenda” come se, appunto, stessero aspettando il successo post Temptation. Il problema è che questo successo non è detto che sia necessariamente positivo. Infatti dopo la prima puntata, i fidanzati in generale e Tony nello specifico, non ne sono usciti molto bene. Quello che ormai sembra essere fuori controllo è l’attitudine a creare dinamiche per avere una visibilità tale da guadagnarci su.

Temptation Island: il comportamento scorretto dei fidanzati

Già prima dell’inizio del programma ci sono stati diversi avvistamenti. Questo ci sta perché certamente le coppie non possono vivere rinchiuse. Spesso, per questa ragione, si capisce con anticipo quali coppie si sono lasciate e quali no. Ultimamente però escono fuori segnalazioni di continui comportamenti scorretti. Ne è un esempio quello che abbiamo raccontato di Tony. Ma è recente anche la notizia di Lino e le sue chat erotiche con altre ragazze. Speriamo che la redazione intervenga e freni tutto queste dinamiche per riportare un ordine nei comportamenti.

Se i ragazzi hanno un atteggiamento poco corretto verso le proprie fidanzate ci sta. Per esempio Tony con Jenny ha usato parole forti già dalla prima puntata. Questo però fa parte del “gioco” ed è il motivo per cui il programma ha tanto successo. Quello che però non convince è questa fama di farsi conoscere sui social già prima dell’inizio del programma. Si perde cosi il senso del programma e si creano dinamiche artefatte. La sensazione che alcune persone non siano poi così sincere si percepisce e il successo rischia di trasformarsi presto in odio. Purtroppo la legge del web non lascia scampo: guardate cosa è successo persino a Chiara Ferragni!