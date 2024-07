Temptation, tentatrice sbotta su Raul: segnalazione tosta

Tra Raul e Lino non scorre buon sangue, ma questo lo sapevamo già. Durante la terza puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera 12 luglio abbiamo visto entrambi dare il peggio di sé, specialmente Lino che ha litigato in modo furibondo con la tentatrice Maika dopo una scenata di gelosia del tutto fuori luogo da parte di lui: nel villaggio dei fidanzati è esploso dandole della poco di buono. Dall’altra parte della barricata, Alessia, delusa è uscita dalla palapa senza speranze.

Poco fa è arrivata una news che pochi si aspettavano: una tentatrice che ha partecipato all’edizione di Temptation Island 2024 ha raccontato di quanto a Raul non stesse simpatico nessuno. Il ragazzo -stando a quanto racconta la tentatrice – all’interno del reality non ha mai tollerato nessuno dei fidanzati, in particolare Lino. È stata Deianira Marzano a riportare la segnalazione ricevuta da una delle sue follower dove viene confessata la profonda antipatia che l’uno prova per l’altro.

Raul e Lino, l’indiscrezione della tentatrice misteriosa

Raul trova che Lino sia un pallone gonfiato che crede di essere chissà chi. Ad oggi però nessuno di loro ha confermato le voci messe fuori dalla tentatrice, soprattutto per il contratto firmato secondo il quale non si possono ancora svelare i meccanismi e le dinamiche all’interno del programma fino a che questo non è finito. Nonostante all’interno di Temptation Island e Raul stia profondamente antipatico a tutti, il pubblico a casa lo difende costantemente. Su X i fan si stanno schierando dalla sua parte, anche se a volte ha dimostrato alcuni atteggiamenti abbastanza aggressivi.

Martina, nel villaggio delle fidanzate lo sta portando a tirar fuori il peggio di sé, dato che si è resa conto che forse non prova più niente per lui. Dopotutto, i rumor corrono veloci e sembra che finito il programma sia stata beccata da sola in un locale senza Raul, cosa che ci fa sospettare alla fine definitiva della storia. Oltretutto, Raffaella Mannoia in un’intervista su Temptation, ha parlato molto bene del ragazzo raccontando che sebbene sia abbastanza immaturo, è una brava persona.