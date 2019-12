Temptation, Katia ricorda anniversario con Vittorio in lacrime: “Era tutto”

Temptation Island 2019, Katia Fanelli è ancora innamorata di Vittorio Collina? La Fotonica si sfoga su Instagram

Oggi vi capiterà di imbattervi in un nuovo sfogo di Katia Fanelli dopo Temptation Island 2019. Non è un giorno come tanti altri questo, perché è il giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare i tre anni di fidanzamento con Vittorio Collina. Conosciamo bene la loro storia, soprattutto sappiamo benissimo come si è conclusa. Katia e Vittorio hanno partecipato come coppia a Temptation Island quest’anno, lei è partita a mille nel villaggio ma alla fine si è spenta vedendo il suo fidanzato sempre più preso dalla tentatrice Vanessa. I ruoli durante il percorso insomma si sono invertiti e se Katia si è comportata da Fotonica perché è nella sua natura essere esplosiva e incontenibile, alla fine è stato Vittorio a provare un reale interesse per un’altra persona. Vittorio oggi fa coppia con Vanessa Cinelli, mentre Katia piange ancora per lui.

Katia dopo Temptation Island non dimentica Vittorio: “Quello che provo è tanto”

Non è ancora riuscita a dimenticarlo, d’altronde anche nel falò di confronto ha detto di essere innamorata per cui era facile immaginare che il sentimento non sarebbe svanito su richiesta. Sono passati circa sei mesi dalla fine di Temptation Island, oggi Katia e Vittorio avrebbero festeggiato il terzo anniversario. Ma Katia si è ritrovata sola a ricordare questo giorno . Nonostante tutto, però, ha voluto esprimere i suoi sentimenti. Lo ha fatto postando una foto con Vittorio tra le stories di Instagram e scrivendo: “Sono sempre stata schietta nella vita. Ho sempre esposto i miei sentimenti senza nessuna paura dei giudizi e senza vergogna perché quello che provo dentro lo voglio rendere ad oggi ancora pubblico. Voglio spendere due parole perché non sono mai stata capita fino in fondo ma quello che provo è tanto e per quanto io possa starci male, i ricordi e le emozioni di questi anni non si possono dimenticare”.

Temptation, Katia scrive un messaggio per Vittorio: “Per me era tutto, sto piangendo”

Sembra chiaro insomma che Katia provi ancora un forte sentimento per Vittorio: “Soprattutto un vero sentimento non può svanire dall’oggi al domani!”. Nei suoi ricordi, l’ex fidanzato avrà sempre un posto speciale: “Ho sempre stimato lui come persona, ho sempre dimostrato a modo mio cosa provassi per lui… Per me era tutto e ad oggi non averlo più con me mi fa male. Anche se sto piangendo voglio ricordare noi e questo grande amore che c’è stato con il sorriso perché impossibile dimenticarlo”.