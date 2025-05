Temptation, Jenny Guardiano in ospedale: cosa le è accaduto?

Quando si parla di personaggi televisivi resi noti dai reality c’è sempre il dubbio che stiano fingendo. Spesso è così perché mostrano delle vite di lusso che in realtà non sono le loro. Cene in ristoranti gourmet, alberghi lussuosi e viaggi da sogno. È il caso di una ragazza uscita fuori da Temptation Island della scorsa stagione estiva. Stiamo parlando di Jenny Guardiano. La ragazza siciliana, ex del Dj Tony Renda, da qualche giorno si trova a Dubai. I motivi del suo viaggio non sono chiari. Lei stessa ha parlato di una sorta di rinascita. Ma oggi ha postato sui suoi social una foto preoccupante.

La foto ritrae Jenny in ospedale a Dubai. Una mano con l’ago della flebo ed una scritta che lascia pochi dubbi: “Purtroppo non mi sono sentita bene… Ero spossata da giorni, tra malesseri continui, pensavo fosse solo stress.”. Sembra quindi che la siciliana abbia avuto dei problemi fisici che l’abbiano condotta addirittura in ospedale. Sappiamo che la ragazza si trova da sola a Dubai. L’allontanamento è nato dopo le offese ricevute a seguito delle discussioni con il suo ex Tony. Un viaggio di sola andata che Jenny ha voluto intraprendere per dimostrare a tutti le sue capacità. Anche qui però qualcosa non torna…

Costa sta facendo Jenny Guardiano a Dubai?

In molti si sono chiesti i motivi del viaggio. Anche se Jenny ha sempre detto di essere lì per lavoro, specificando di non avere alcuno sponsor che la sostenga economicamente, le foto pubblicate nelle varie storie attestano altro. Nuotate in piscine meravigliose, aperitivi da sogno e alberghi bellissimi. Come può la ragazza sostenere un tenore di vita di quel genere?

Al momento è impossibile dare una risposta certa. La sua carriera da Dj, appena iniziata, pare essersi interrotta bruscamente. Soprattutto dopo le tante critiche ricevute. Così come quella da estetista specializzata in ciglia che seguiva con tanta passione in Sicilia. Sorge spontaneo chiedersi cosa stia facendo Jenny a Dubai e perché sia finita in ospedale. Intanto le auguriamo di riprendersi in fretta.