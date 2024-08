Temptation: Jenny ‘crolla’ e si addormenta in diretta. Ecco i motivi

In questo periodo non passa giorno che non ci siano dirette Instagram dei vari protagonisti di Temptation Island. Ieri sera è stata la volta di Alessia e Jenny. Le due, che oggi si riuniranno a Catania, hanno deciso di avviare una diretta verso le dieci e mezza di sera. Chiaramente, tra un saluto e un mezzo cuoricino, le domande sulle affermazioni di Lino non sono mancate. Ma ciò che ha veramente colpito tutti i presenti è stato il comportamento della Guardiano. La ragazza ad un certo punto, infatti, si è sdraiata e ha chiuso gli occhi. Non riusciva a reggersi in piedi dalla stanchezza accumulata. Poi la comunicazione è saltata e con la scusa Jenny ha chiuso la diretta. Era evidente come stesse per addormentarsi lì davanti agli occhi di tutti. Anzi per qualche secondo probabilmente lo ha proprio fatto. Ma c’è un motivo che spiega l’atteggiamento di Jenny e ve lo raccontiamo noi.

La giovane siciliana è un’instancabile lavoratrice e lavora molte ore al giorno. Poi quando rientra a casa ha bisogno di sbrigare tutte le varie faccende. Pulire la casa le porta via molto tempo e finisce per dormire pochissime ore a notte. Alcune volte, dice lei, dorme solo tre ore. Il problema è che lei ha una sorta di fissa maniacale e non vuole farsi aiutare da nessuno. Il che comporta una notevole fatica e pochissime ore di riposo. Certo potrebbe ridurre il numero di dirette Instagram che le portano via ulteriore tempo. Anche perché, detto tra noi, in queste dirette non viene detto granché.



Dirette inutili e noiose dove persino i protagonisti sbadigliano

Ieri sera mentre la Guardiano rischiava il crollo, Alessia con poco entusiasmo portava avanti la situazione. Evitando qualsiasi domanda scomoda, tra uno sbadiglio e l’altro, dava qualche accenno di informazione sui suoi prossimi spostamenti. In pratica lo scopo della diretta era avvisare in quale luogo sarebbe avvenuta la prossima diretta. Non che uno si aspettasse trattati sui massimi sistemi sia chiaro. Ma almeno avere dettagli e retroscena sul programma oppure pensieri strutturati sui propri rapporti sentimentali. Niente, il vuoto cosmico. E in tutto ciò, mentre Alessia sbadiglia, Lino continua la sua “traversata” verso il Grande Fratello. Tutto sta nel capire se Alfonso Signorini gli farà trovare la porta rossa sbarrata.