Temptation Island Vip tentatori: confermato il figlio di Vasco Rossi

Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip: c’è anche Davide Rossi, il figlio di Vasco

Davide Rossi, il figlio di Vasco, è uno dei tentatori di Temptation Island Vip. Raffaella Mennoia, autrice del reality show e braccio destro di Maria De Filippi, ha confermato la notizia al settimanale Oggi. Da settimane infatti girava il nome del figlio d’arte tra le file dei tentatori. La Mennoia ha pure annunciato che nel villaggio in Sardegna rivedremo Melissa Castagnoli nelle vesti di tentatrice. La modella, con alle spalle una liason con Mario Balotelli, ha già ricoperto il ruolo di tentatrice nel 2016, nella versione classica del programma, dove aveva fatto perdere la testa al fidanzato di Valeria Vassallo, Roberto Ranieri.

Temptation Island Vip: data di inizio e cast di fidanzanti

Temptation Island Vip partirà su Canale 5 martedì 11 settembre, per un totale di quattro puntate, e sarà condotto da Simona Ventura. Le registrazioni inizieranno a fine agosto in Sardegna, nel resort Is Morus Relais, già location della versione classica presentata da Filippo Bisciglia. Le coppie di fidanzati sono sei: Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Temptation Island Vip: chi è il tentatore Davide Rossi

Davide Rossi è il primo figlio di Vasco Rossi, nato da una breve storia d’amore tra il rocker e una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Classe 1986, Davide ha scelto di intraprendere la strada della recitazione. Come attore ha lavorato a diversi film e fiction, tra le tante: Caterina va in città, Scusa ma ti chiamo amore, Albakiara, Lo zio d’America, Provaci ancora Prof. È anche uno scrittore di canzoni: nel 2014 ha composto il brano Lasciami entrare per Valerio Scanu. Davide ha un figlio di tre anni, nato dalla relazione ormai conclusa con Alessia.