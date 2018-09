Temptation Island Vip: quante puntate sono e quando finisce

Numero puntate Temptation Island Vip 2018 su Canale 5

Temptation Island Vip, il reality più piccante della televisione italiana, quest’anno versione vip è inizato martedì 18 settembre e si concluderà martedì 9 ottobre, per un totale di 4 puntate. Nelle scorse edizioni non vip il conduttore è stato un bravissimo e dolce Filippo Bisciglia, mente in questa edizione ora in onda c’è la conduttrice Simona Ventura a capitanare il gioco delle coppie. Quattro dunque le puntate che vedremo in prima serata su Canale 5, dove stiamo già assistendo alle prime coppie che stanno andando via ma insieme. Infatti due coppie dopo burrascose liti al falò di confronto, hanno lasciato poi il programma serenamente insieme. Già nella prima puntata gli imprenditori Fabio e Marcella Esposito invece nella seconda l’ex calciatore e conduttore Tv Stefano Bettarini e la sua Nicoletta Larini, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola Larini.

Chi resterà fino alla fine

Nel Resort da sogno in Sardegna, che ospita Temptation Island Vip, in un angolo di paradiso tra mare cristallino e sole bollente, quattro sono le coppie rimaste che vivono ancora separate in compagnia dei rispettivi single. Già si sono manifestati i primi dissapori, tanti video da vedere nel ormai famoso pinnetto. Infatti la scoppiettante Valeria Marini sta flirtando un po’ troppo con il bel spagnolo Ivan, cosa che il suo fidanzato Patrick dall’altra parte non gradisce affatto. Così come anche la povera Ursula Bennardo, fidanzata di Sossio Aruta, che riceve continuamente video del suo fidanzato con la tentatrice Sara molto più giovane di lui.

Come finirà Temptation Island Vip

Tante tentazioni ancora da vedere, chissà quali saranno i risvolti delle vicende delle quattro coppie rimaste. La gelosia sta scalpitando e il pubblico vuole già sapere come andrà a finire, chi resterà insieme e chi invece tornerà single oppure inizierà una relazione con qualche single del villaggio.