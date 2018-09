Temptation Island Vip: Gianluca Tornese commenta la storia tra Nilufar e Giordano

Gianluca Tornese commenta l’attuale situazione di Giordano e Nilufar all’interno di Temptation Island Vip

Dopo la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island Vip, ecco che puntualmente arrivano commenti, consigli e messaggi da parte dei telespettatori. Tra tutti, quello che risalta in particolar modo è la stories postata da Gianluca Tornese. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari e di Nilufar Addati, lancia una pungente frecciatina proprio ai danni dell’ultima tronista citata. La Addati super protagonista di questa prima edizione di Temptation versione vip, partecipa in coppia con il suo fidanzato Giordano Mazzocchi per testare quanto sia forte e resistente l’amore che li unisce. Da quanto emerso dalle anticipazioni, la coppia uscita più che innamorata da Uomini e Donne, pare stia riscontrando parecchi problemi all’interno del villaggio sardo. Questo, ha portato Giordano a chiedere un confronto immediato.

Gianluca critica pesantemente Nilufar Addati

Ad indispettire Nilufar sono stati gli atteggiamenti poco carini del suo Mazzocchi. Continui avvicinamenti alle tentatrici, un ballo un pò troppo vicino e, proprio a questo proposito Gianluca scrive: “Con tutto l’affetto che provo per Nilufar, però vorrei ricordarle che se il suo fidanzato è stato naso a naso ed occhi occhi con un’altra ragazza, lei ai tempi del trono è stata corpo a corpo ndò liet liet con un altro. Nun facc nomi”. Nel commentare in maniera cosi pungente, Tornese tagga anche Stefano Guglielmini, ex corteggiatore di Nilufar con il quale la tronista ha ammesso di essersi sentita al di fuori del programma.

Arriverà la risposta di Nilufar dopo le affermazioni di Tornese?

Continua Gianluca rincarando la dose: “Costruire una storia su un tradimento è un errore madornale. Dopo esistono le conseguenze. Poi ognuno ha il suo modo di vedere le cose”. Beh, dopo affermazioni di questo calibro, la risposta di Nilufar non si farà di certo attendere, oggi o più in la che sia.