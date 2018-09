Temptation Island Vip: ci sono tentatrici fidanzate? La segnalazione di Elena Morali

Temptation Island Vip: Elena Morali e le sue ultime importanti rivelazioni sulle tentatrici

A sganciare una vera e propria bomba, proprio qualche minuto fa, c’ha pensato l’ex naufraga Elena Morali. La super bionda concorrente della scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi ha, infatti, appena postato una Instagram stories sul suo personale profilo social. In questa, fa riferimento a Temptation Island Vip e al nuovo e fresco cast che lo compone. Certo che le affermazioni della Morali risultano essere davvero pesanti. Dirà la verità o sarà un gesto per avere un semplice riscontro mediatico? Beh, diciamo che, nelle ultime settimane, dopo le tante scoperte nei vari programmi tv, quel che dice Elena Morali incute un certo senso timore per nulla indifferente.

Le tentatrici di Temptation Island Vip sono davvero tutte single?

Le parole della Morali, seppur senza alcuna certezza e senza alcuna prova, arrivano forti e chiare: “Comunque se parlano tanto di sincerità a Uomini e Donne, dovrebbero anche verificare meglio la situazione sentimentale di alcune tentatrici. Forse non tutte sono cosi single prima di partecipare”. Chi, secondo Elena, delle ragazze single non lo è poi fino in fondo? Da quanto scritto, sembrerebbe che l’ex isolana, sia venuta a conoscenza di qualche situazione non proprio conforme al programma condotto da Simona Ventura.

Di chi parla esattamente Elena Morali?

Proprio qualche istante prima del testo citato sopra, Elena pubblica anche un altro messaggio: “Dicono tanto di essere caste e poi si son fatte tutto il convento”. Dunque, dopo Uomini e Donne e i vari e continui colpi di scena a cui assistiamo giorno dopo giorno, ecco che la bella Morali mette un ulteriore pulce nell’orecchio a tutti coloro che seguono questi programmi televisivi. Arriveranno delle repliche ai messaggi di Elena? Chissà se qualcuno si sente già chiamato in causa da queste ultime rivelazioni.