Temptation Island Vip anticipazioni: epilogo spiazzante per le coppie

Temptation Island Vip anticipazioni sesta puntata: colpi di scena inaspettati

Un epilogo ricco di colpi di scena quello per le coppie di Temptation Island Vip rimaste in gioco. Come già sappiamo, nel corso dell’ultima puntata, verrà mandato in onda il seguito del falò di confronto di Serena e Pago. I telespettatori dovranno, inoltre, assistere alla fine del percorso di Silvia e Gabriele e anche a quello di Delia e Alex. A dare altri dettagli sulle anticipazioni della sesta puntata è il settimanale Uomini e Donne Magazine. Leggendo la rivista è possibile comprendere che le coppie rimaste in gioco regaleranno al pubblico di Canale 5 non pochi colpi di scena! Si preannuncia un epilogo scoppiettante per i partecipanti, che hanno portato avanti un percorso ricco e difficile. In particolare, vedremo Serena rivedere insieme a Pago tutto il suo percorso nel villaggio delle fidanzate, attraverso i video. Abbiamo già capito che il loro è un falò di confronto molto intenso e profondo, attraverso il quale la coppia si ritrova a fare un bilancio della loro relazione di ben sette anni.

Temptation Island Vip sesta puntata: svolta per Serena e Pago, reazione forte per Silvia o Gabriele

Per quanto riguarda Pago e Serena, il settimanale dà un’anticipazione interessante: “Ma attenzione: un punto di svolta li attende!” I due devono capire se continuare o meno la loro relazione, di fronte a tutti i problemi che li hanno colpiti. Nel frattempo, in un’intervista sempre sul Magazine di Uomini e Donne, Elga Enardu si ritrova, invece, a difendere nuovamente la sorella dai forti insulti sui social. Dopo questa coppia, ci ritroveremo ad assistere all’ultima fase del percorso di Silvia e Gabriele. Il settimanale anticipa che uno dei due partirà per un weekend da sogno con il/la tentatore/tentatrice ma “tornerà da solo”. Cosa accade dunque? “Il motivo è completamente spiazzante e creerà nell’altra persona una reazione molto molto forte”, si legge sulla rivista.

Sesta puntata Temptation Island Vip, Delia e Alex: filmato decisamente inaspettato

Infine, dopo questi importanti colpi di scena, vedremo Delia e Alex poco prima del falò di confronto. Scendendo nel dettaglio, la ragazza viene chiamata nel pinnettu e qui si ritrova di fronte a “un filmato completamente inaspettato” su Belli. Non si tratta del weekend da sogno dell’attore, bensì di un RVM che la getta “nello sconforto e nell’ansia più totale”. Non ci resta ora che attendere il prossimo lunedì per assistere alla fine del percorso di queste tre coppie!