Quella che è stata già definita “la maledizione della Sardegna” continua a colpire i personaggi famosi. Anche Andrea Zenga, ex partecipante alla prima edizione di Temptation Island Vip, ha contratto il Coronavirus. Come tanti Vip e starlette del mondo dello spettacolo pure il figlio dell’ex portiere Walter ha trascorso le vacanze sull’isola e al rientro è risultato positivo al tampone di controllo. È stato lo stesso 26enne a raccontarlo sui social network, dove ha specificato che per il momento non ha riscontrato particolare sintomi. Come tanti malati di questa seconda ondata di Covid-19 pure Andrea è dunque asintomatico ma per le prossime due settimane dovrà restare in isolamento. Il giovane ha promesso che continuerà ad aggiornare i suoi follower che, nonostante la distanza, lo stanno aiutando molto in questo periodo.

Andrea Zenga ha il Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna con gli amici

“Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. È capitato a me, come sarebbe potuto capitare a chiunque altro: ho viaggiato su un traghetto sul quale sono risultati passeggeri infetti e probabilmente ho contratto il virus in quella occasione”, ha raccontato Andrea Zenga su Instagram. Lo sportivo ha poi ringraziato tutti i follower che lo stanno sostenendo e spronando in questo momento assai complicato. Zenga Junior ha trascorso il Ferragosto in Sardegna, nella zona di Porto Rotondo, in compagnia di altri tre amici. Una vacanza goliardica e spensierata che però si è tramutata in altro per via della pandemia. Nei giorni scorsi era presente in Costa Smeralda pure l’ex fidanzata di Andrea, la modella Alessandra Sgolastra. I due sono rimasti in buoni rapporti ma non è chiaro se abbiano avuto la possibilità di vedersi.

Tanti positivi al Coronavirus tra i personaggi del mondo Uomini e Donne

Non solo Andrea Zenga: negli ultimi giorni tanti ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne hanno rivelato di aver contratto il Covid-19. Tra questi: Giulia Latini, Vittoria Deganello, Nilufar Addati, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon. Tutti hanno trascorso le vacanze in Sardegna, isola fino a qualche mese fa “immacolata”, diventata nel giro di poche settimane nuovo focolaio. L’aumento dei casi ha spinto il governo Conte a prendere provvedimenti e a chiudere così fino al prossimo settembre tutte le discoteche e sale da ballo in modo da contrastare i nuovi probabili contagi.