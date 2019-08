Temptation Island Vip 2019: Alex Belli spiega perché non è nel cast

Temptation Island Vip 2019: perché nel cast non ci sono Alex Belli e Delia Duran

La presunta partecipazione di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip ha fatto discutere parecchio. Prima si è parlato di un coinvolgimento della coppia, poi di un’esclusione perentoria per via della relazione piuttosto breve. In realtà i due attori non sono mai stati contattati per partecipare al docu-reality che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi. L’ex star di Centovetrine ha chiarito una volta per tutte di non aver mai ricevuto alcuna proposta dallo staff di Maria De Filippi, che produce la trasmissione. Inoltre né Alex né Delia sono interessati ad uno show del genere: preferiscono concentrarsi sulla loro storia d’amore e sulla passione per i viaggi intorno al mondo.

Le parole di Alex Belli su Temptation Island Vip 2019

“Delia e io non siamo mai stati scelti per partecipare allo show, pertanto non possiamo nemmeno esserne stati esclusi. Sono tutte grandissime fake news”, ha detto Alex Belli a Nuovo Tv. Secondo i gossip dell’ultimo periodo, infatti, l’attore e Delia Duran erano stati scartati all’ultimo da Temptation Island Vip per via del loro legame troppo breve. I due fanno coppia fissa solo da nove mesi e stando ai beninformati la produzione era in cerca di rapporti più duraturi. “Mi ha dato fastidio leggere di essere stato escluso dal programma, quando in realtà non ero mai stato nemmeno contattato. È questo il problema: una notizia del genere mi crea un danno d’immagine”, ha aggiunto il 36enne.

Alex Belli preferisce stare lontano dal mondo della tv

Nonostante l’esperienza all’Isola dei Famosi e la breve incursione al Grande Fratello 16, dove ha rivisto l’ex fidanzata Mila Suarez, Alex Belli preferisce stare lontano dal mondo della televisione. L’attore vuole dedicare le sue energie alla fotografia, alla musica e alla regia. Tutte arti che lo rendono vivo e gli regalano tante soddisfazioni. Così come tanta gioia sta avendo dalla liaison con Delia Duran che, nonostante sia nata per caso, sta diventando sempre più importante, mese dopo mese.