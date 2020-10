Ciavy e Valeria dopo Temptation Island sono tornati insieme e oggi si sono raccontati ai microfoni di Radio Radio. Giada Di Miceli ha invitato la coppia nella sua trasmissione Non succederà più e ha chiesto come procede la storia dopo mesi dalla fine di Temptation Island. Valeria e Ciavy hanno partecipato all’edizione in onda a luglio, erano usciti da soli dal falò di confronto e avevano confermato la rottura anche un mese dopo dal reality. Poi qualcosa è cambiato, si sono ritrovati e tra loro l’amore è ricominciato. Valeria e Ciavy oggi stanno bene, anche se ogni tanto continuano a litigare.

Ciavy ha raccontato di aver cercato subito di ricostruire il rapporto con Valeria, che ha ceduto dopo un mese su per giù. Lei ha specificato che il programma le è servito per capire cosa non andava bene nel loro rapporto e pare siano riusciti a correggere alcuni aspetti della storia. “Non è stato facile, alcuni problemi c’erano ed erano importanti”, ha detto Ciavy spiegando che hanno superato alcuni problemi. Valeria ha spiegato che inizialmente non ha creduto a Ciavy, per questo ha tardato a perdonarlo. Si è assicurata prima del fatto che lui avesse intenzione di cambiare e oggi non può lamentarsi della persona che ha accanto. Ma in cosa è cambiato Ciavy?

“Tutte le attenzioni, anche se si allontana cinque minuti mi fa le videochiamate. Sì, è diventato l’opposto, forse anche troppo!”.

Ciavy ha confermato di essere più presente rispetto a prima. Entrambi sono gelosi, anche Valeria lo è abbastanza ma si è alleggerita rispetto a prima e quindi lui si sente più tranquillo nella coppia. Ma Valeria è intervenuta per dire che in realtà lei ha sempre lasciato tranquillo Ciavy, era lei a non avere libertà di fare ciò che le andava. Il lavoro di Ciavy oggi non è più un problema come prima, Valeria ha detto che ne può parlare invece prima era un argomento tabù.

Lui ha intenzione di dare ancora maggiori conferme a Valeria, perché adesso con le discoteche chiuse non sta lavorando. Quando tornerà a lavoro potrebbero sorgere nuove incomprensioni, di questo Valeria ne è consapevole. Lei vorrebbe che Ciavy cambiasse mestiere, ma se non dovesse riuscire ad accettare determinate cose allora chissà. Di sicuro, ha specificato, oggi Valeria si sente molto più forte nel rapporto. Per questo Ciavy ha paura di perderla: “Ho molta paura di essere lasciato, molta molta”.

La convivenza non è ancora arrivata, ma non è lontana: Valeria e Ciavy stanno cercando casa insieme. Vedono dei figli in futuro? Ne hanno parlato, ma per il momento stanno bene così. Valeria ha già una figlia, anche per lei non è in progetto un altro figlio ora come ora. Poi Giada ha chiesto a Valeria di parlare del suo rapporto con Antonella Elia. Lei ha risposto così:

“Dalla televisione può sembrare un altro tipo di donna, che attacca sempre invece no. Lei è sensibilissima, è dolcissima. Vederla piangere è stato veramente brutto. Rivedendo le puntate io le ho subito scritto. Ho conosciuto una persona eccezionale, sempre pronta ad abbracciarci. Ogni tanto ci sentiamo, ma non spesso”.

Poi le ha chiesto di parlare delle sue compagne d’avventura nel villaggio e così Valeria ha parlato di Anna Boschetti. Tra le due c’è stato uno scontro sul Web, così oggi Valeria ha ampliato il suo pensiero sulla fidanzata di Andrea:

“Io e Anna non abbiamo mai legato, anzi abbiamo anche discusso a Temptation Island ma non è andato in onda perché non era importante. Si parla di coppie nel programma. Per me è una donna che non può essere amica mia, chi la pensa come lei è più forte di me non riesco… Non riesco a essere falsa, quindi non mi viene proprio di parlarci. Lei e Andrea stanno insieme perché lui è molto innamorato e quando uno è innamorato ha dei prosciutti davanti agli occhi. Io ho il mio pensiero su Anna, posso sbagliarmi ma quel pensiero non me lo toglie nessuno. Non posso farci nulla. Secondo me non è amore, ma si parla di un interesse economico”.

Ciavy ha raccontato di aver un bel rapporto con Andrea, lui si è trovato bene con tutti i fidanzati. Ha fatto notare però che in tanti hanno lo stesso pensiero di Valeria su Anna. Lui invece non la vede in maniera così netta e drastica come Valeria. Quest’ultima è intervenuta per dire che la sua opinione si basa sul fatto che ha vissuto Anna, a differenza del compagno.