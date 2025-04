Temptation Island: una coppia del Grande Fratello è stata scelta

Helena Prestes e Javier Martinez hanno studiato tutto a tavolino oppure sono davvero innamorati? E’ la domanda che si fanno tutti quelli che hanno seguito la loro relazione nascere nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma c’è di mezzo lo zampino degli autori oppure i due stanno facendo sul serio? Difficile dirlo perché, in fin dei conti, questa relazione fa comodo ad entrambi. Però c’è un dettaglio che potrebbe far ben sperare. Pare infatti, secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Deianira Marzano, che i due abbiano declinato l’invito a partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Programma d’approdo per qualsiasi coppia nasca al Grande Fratello.

Se questa notizia fosse vera allora potremmo pensare ad un principio d’innamoramento. Certo è che non abbiamo neanche la certezza che i due siano stati realmente invitati a partecipare. Rinunciare al programma estivo più seguito in televisione sarebbe una prova di sincerità. Ma non solo! Una mossa del genere potrebbe anche avere una valenza strategica. Mi spiego meglio… E’ vero che partecipare a Temptation Island può essere un ennesimo trampolino di lancio mediatico per chi aspira ad essere “un qualcosa” in televisione. E’ anche vero che bruciarsi in fretta è molto facile. Così chi segue la neo coppia potrebbe avergli suggerito di aspettare.

Le coppie nate al Grande Fratello hanno uno scopo in comune…

L’estate passa in fretta e i social potrebbero benissimo raccontare la loro relazione durante la stagione più calda. Poi, al rientro dalla pausa estiva, i due potrebbero creare dinamiche interessanti. Rendersi appetibili, insomma, per il periodo invernale e per le trasmissioni future. Chiunque abbia una visione più a lungo termine potrebbe aver fatto questi ragionamenti. Ma come detto all’inizio dell’articolo, i due potrebbero anche essere sinceramente innamorati e voler preservare la love story appena iniziata.

Chi invece potrebbe miracolosamente tornare insieme sono altri due ex gieffini. Si tratta di Shaila e Lorenzo. Il ritorno di fiamma sarebbe la ciliegina sulla torta per ricevere l’invito a Temptation island. Lorenzo insiste e lei si tira indietro. Per il momento si sono sentiti e si stanno parlando. Ma siamo quasi pronti a scommettere che la riappacificazione avverrà poco prima dell’estate… E le altre coppie nate al Grande Fratello? Sono tutte in fila e aspettano di sapere se riusciranno a proseguire il loro percorso televisivo. Chi vincerà l’invito? Lo scopriremo molto presto.