Temptation Island, domani e martedì la resa dei conti: anticipazioni

Temptation Island 2019: le ultime due puntate lunedì 29 e martedì 30 luglio

Tutto pronto per il gran finale di Temptation Island 2019. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con un doppio appuntamento lunedì 29 luglio e martedì 30 luglio. Nella sesta puntata il racconto riprenderà dal falò di Ilaria e Massimo che dovranno prendere una scelta importante, ovvero se lasciarsi definitivamente o andare avanti con la loro relazione iniziata quasi tre anni fa. Come svelato dal regista della trasmissione, Andrea Vicario, l’ultimo confronto tra Massimo e Ilaria sarà piuttosto intenso ed emozionante. Ma nel corso della serata si parlerà anche delle altre coppie rimaste in gioco: Sabrina e Nicola e Katia e Vittorio. Dopo il weekend da sogno con i rispettivi tentatori – dove alcuni ragazzi busseranno alla porta delle single nel bel mezzo della notte – i quattro dovranno prendere delle decisioni importanti per il loro futuro.

Cosa vedremo nella puntata di martedì di Temptation Island

Nella speciale puntata di Temptation Island di martedì 30 luglio 2019 scopriremo cosa è successo alle coppie un mese dopo le registrazioni della trasmissione prodotta da Maria De Filippi. A quanto pare non tutti i protagonisti di questa edizione hanno confermato le decisioni prese durante il falò di confronto. “Si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durate il falò di confronto finale“, ha annunciato l’autrice Raffaella Mennoia.

Le parole di Filippo Bisciglia sulle ultime due puntate

“Vedremo i falò di confronto di tutte le coppie rimaste al villaggio e sarà imprevedibile. Poi ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo. Tutto ciò che il pubblico si aspetta potrebbe non accadere“, ha invece detto il conduttore Filippo Bisciglia.