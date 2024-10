Temptation Island, Titty e Antonio show: la tentatrice scappa!

Questa sera a Temptation Island si è fatta la storia! Dopo la scena di Filippo Bisciglia sul motoscafo che andava ad acchiappare uno dei fidanzati, questa puntata ci ha regalato un altro momento storico. E chi altro se non la coppia Titty e Antonio poteva fare qualcosa di indimenticabile! Per tutto il percorso nel programma, Antonio non ha fatto altro che denigrare Titty e si è buttato a pesce sulla single Saretta. Dall’altra parte, Titty dopo aver visto come il suo fidanzato parlava di lei e soprattutto come si comportava con la single, si è appassionata alle vicende di lui come in una telenovela. Antonio si era considerato praticamente fidanzato con Saretta, tanto da farle sceneggiate di gelosia se lei osava parlare con qualcun altro.

Oggi però Titty e Antonio hanno fatto la storia, lui di certo ha fatto la più grande figuraccia nella storia di Temptation Island. Tutta la loro storia già era travagliata, tra l’anello comprato alla bancarella che poi è stato gettato nel fuoco, la foto di Maradona, le polpette della mamma di Antonio, il disastro era dietro l’angolo. Proprio le polpette sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Antonio continua a parlare di quanto la mamma sia la mamma, di come cucini bene la sua mamma e di come Titty cucini male. Quando poi ha visto Titty insieme al tentatore partecipare ad una cooking class in cui cucinavano proprio le polpette, Antonio ha deciso di renderle pan per focaccia. Ma il risultato non è stato quello che lui immaginava.

Titty e Antonio: la tentatrice fa le valige e scappa!

Antonio è andato dalla single Saretta con la proposta di fare un weekend insieme. Saretta ha tirato la riga. Per la prima volta nella storia di Temptation Island, una delle tentatrici ha smesso di tentare e ha detto basta alle avances. Sara ha detto ad Antonio che lei al massimo può essere una sua amica, ma niente più, e continua a rimproverarlo perché lui avrebbe dovuto pensare alla sua fidanzata e non a lei. Lui ci è rimasto male, dicendo che pensava che Sara sarebbe potuta essere la sua fidanzata. Poche ore dopo, la ragazza ha fatto baracca e burattini e se ne è andata dal villaggio. Una cosa mai successa prima! Lei era veramente stanca di lui che non riusciva neanche più a continuare il programma!

Dopo queste immagini il falò di confronto era inevitabile. Le dichiarazioni di Antonio durante l’incontro con Titty sono surreali come tutto il resto del suo percorso, continua a dire che la colpa è di Titty che è troppo gelosa, che lui voleva solo farla felice. Descrivere la loro discussione è dura perché tutte le loro vicende sono allucinanti. Il loro percorso arriva al termine con la coppia che si separa, come c’era da aspettarsi. Filippo aveva persino ritrovato l’anello e Titty lo ha gettato di nuovo nel fuoco. Il loro percorso è stato senza dubbio uno dei più trash della storia di Temptation e difficilmente ce li dimenticheremo, specie dopo questa sera!