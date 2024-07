Temptation Island: Siria sta fingendo? Le foto che la smentiscono

Forse alcune tematiche non dovrebbero essere affrontate all’interno di programmi “leggeri” come Temptation Island. Una di queste tematiche riguarda Siria. Lei ha dichiarato di aver perso 85 Kg in circa due anni. Ha poi parlato delle problematiche correlate all’obesità. L’insicurezza, il non piacersi e il fatto di non aver vissuto moltissime esperienze. In un recente video in parte incolpa anche il compagno Matteo. Nel senso che lui, vedendola mangiare molto, non le ha mai chiesto di darsi una regolata. Ma alcuni racconti e l’eccesso di vittimismo in questa storia convincono poco.

Siria ha dovuto sicuramente affrontare un percorso difficile. Riappropiarsi della propria figura femminile. Capire come gestirla e come mostrarla. Lei, parlando delle sue esperienze, racconta sempre di una vita monacale dedita al compagno e al lavoro. Parla di vestiti mai provati e di costumi mai indossati per la vergogna di mostrarsi. Insomma afferma di stare scoprendo la femminilità e la sensualità solo adesso. Noi ci crediamo, per carità. Però scorrendo il suo profilo Instagram notiamo qualcosa che stona con le sue parole. Notiamo delle immagini di lei risalenti già al 2018 in cui sembra mostrarsi con fierezza dove indossa abiti alle volte persino succinti.

Siria e Matteo: in medio stat… veritas!

Insomma la domanda sorge spontanea: chi è quella ragazza di qualche anno fa che sembra sapere il fatto suo? Perché Siria parla di se stessa in maniera completamente diversa. Il rischio di giocare un ruolo è che poi uno non riesca ad uscirne più. Forse lei ha voluto calcare la mano sul suo percorso di dimagrimento. E alla fine non riesce a svincolarsi da quello. Non stiamo dicendo che non sia ingrassata; certamente lei è poi ingrassata. Il vuoto temporale di immagini sui suoi social lo attesta. Probabilmente in quel periodo si vergognava di mostrarsi. Tanto che poi le foto ripartono dal 2023. Ovvero quando Siria si è dimagrita.

Quello che diciamo noi è che stia solo eccedendo nel vittimismo. Anche alcuni utenti l’hanno notato e sotto ad una foto di lei e Matteo che mangiano del sushi fanno notare:” ma non avevi detto che Matteo non ti aveva mai portato a mangiare il sushi?“. Insomma il punto della questione è semplice. Siria da come parla sembra essere stata sempre insicura e chiusa nella vergogna del proprio corpo. Per poi fiorire solo recentemente a seguito della dieta. Invece non è così.

Lei è stata felice del proprio corpo fino ma poi è ingrassata molti chili. Lì ha scoperto la vergogna e la fatica a mostrarsi. Infine grazie alla sua forza di volontà e, dopo essersi sicuramente affidata a dei professionisti, si è dimagrita. Ha raggiunto un aspetto che la soddisfa e che probabilmente le fa credere di meritare di meglio di Matteo. Addirittura c’è chi sospetta persino qualche interventino sulle labbra. Noi non vogliamo sminuire quello che ha passato. Magari solo ridimensionarlo e far capire che Temptation Island non è la sede adatta per affrontare problematiche fisiche e psicologiche. Per quello esistono i professionisti.