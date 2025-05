Temptation Island: Siria, Alessia, Jenny al veleno. Chi tradisce chi?

In attesa che riparta la nuova edizione di Temptation Island ci godiamo le dinamiche delle scorse edizioni che proseguono anche dopo la fine del programma. Protagoniste di una eterna discussione, al momento, sono: Siria Pingo, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella. Sembra di assistere al “gioco delle tre carte”. Quando pensi di aver indovinato, regolarmente sbagli. E con queste tre ragazze succede esattamente questo. All’interno della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia sembravano amiche strette. Uscite dal programma è avvenuta la prima rottura. Alessia e Siria hanno litigato e Jenny si è schierata dalla parte della partenopea Alessia. Lasciando così da sola la povera Siria. Ma poi le dinamiche sono cambiate nuovamente.

Dopo che Siria ha proseguito con una certa serenità la sua esistenza, qualcosa è cambiato. Oltre al suo aspetto che ha subito qualche intervento estetico, anche le amicizie sono cambiate. Così oggi sotto ai post di Siria troviamo gli esaltanti commenti di Jenny. Come l’ultimo in ordine cronologico che riporta questa frase: “Riprenditi tutto quello che è tuo”. Con tanto di emoticon a forma di cuoricino sul finale. Le esternazioni amorevoli della siciliana nei confronti di Siria lasciano sbigottiti gli utenti che infatti commentano con parole al veleno. “Ti ha sp@@@anato con Alessia e ora che non ci parla più torna…”. Scrive un utente, e poi ancora: “E certo prima si parlano male a vicenda e ora sono amiche!”. Le numerose critiche non lasciano indifferente Jenny che prontamente risponde ad ogni parola ricevuta.

Siria, Alessia e Jenny: quando Temptation Island continua al di fuori…

I tentativi di Jenny di difendersi e di proteggere il suo rapporto con Siria sono vani. Chi ha seguito Temptation Island e, soprattutto, le vicende al di fuori del programma non riesce proprio a comprendere questa altalena di amicizie. Siria è stata emarginata dal gruppo delle ragazze perché ritenuta colpevole della diffusione della notizia del riavvicinamento tra Alessia ed il suo ex Lino. Oggi invece Jenny ha chiuso con Alessia perché ritenuta colpevole di aver difeso il suo ex Tony Renda. Insomma sembra di assistere alle dinamiche liceali e francamente il tutto annoia e sconforta. Mentre le tre cambiano amicizie ad ogni chiaro di luna, noi attendiamo con speranza la nuova edizione di Temptation Island e confidiamo di assistere a vicende decisamente più appaganti.