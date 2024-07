Temptation Island settembre, sbarcano le coppie da UeD (rumor)

Mancano solo due puntate alla fine di questa edizione di Temptation Island. C’è chi dice che sia stata una delle stagioni più belle e chi si lamenta che invece i fidanzati siano troppo maleducati e trattino male le loro ragazze. Eppure, il successo è stato pazzesco: con Filippo Bisciglia al timone, tutto è andato liscio durante il programma, anche se come sappiamo dalle ultime indiscrezioni, molte coppie si sono lasciate al di fuori del reality. In ogni caso corrono già velocissime le voci su chi saranno i concorrenti scelti per la stagione di Temptation Island a settembre, sempre su Canale 5.

Si parla di coppie che vengono dal programma più famoso di Maria De Filippi, Uomini e Donne, anche se attualmente i casting sono ancora in programma e nulla è certo. A diffondere il rumor è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha spifferato qualcosa a riguardo del celebre dating show, accennando che forse, in autunno potremmo vedere alcune coppie del trono over sull’isola dei sentimenti. Pugnaloni, autore di Lollo Magazine, ha anche ipotizzato che potrebbero esserci alcuni ragazzi del trono classico tra i tentatori, ma i nomi ufficiali usciranno solo tra qualche settimana.

Temptation Island 2024, toto coppie di Uomini e Donne

Quali saranno le coppie over che entreranno a far parte del nuovo cast di Temptation Island? La risposta è ancora un mistero, ma proviamo a fare qualche ipotesi: Ida Platano è esclusa. Dopo il trono finito malissimo non ha ancora un fidanzato, quindi probabilmente la vedremo ancora a Uomini e Donne in altre vesti a partire da settembre. Si potrebbe ipotizzare poi che ad entrare nel cast di Temptation Island ci siano Marco Antonio ed Emanuela, ma anche questo è assai improbabile, dato che la loro storia d’amore pare essere finita del tutto.

È il turno poi di una delle storie più strane nata quest’anno a Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano. Sembrano proprio loro i candidati ideali per partecipare al viaggio dei sentimenti. Dopotutto, lui si è sempre innamorato di tutte le donne del dating-show, e mettere alla prova il suo amore non potrebbe altro che fargli bene. Pochi giorni fa, oltretutto, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno annunciato di essere pronti per andare a convivere, ma non prima di aver fatto una vacanza lunghissima insieme, forse per testare la reciproca pazienza.

E infine, come non citare Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza? Anche loro ormai da anni sono i papabili candidati per Temptation Island, ma non sono mai riusciti ad entrare nel programma. Ora che finalmente sono insieme in modo stabile, potrebbero venire scelti da Mediaset per fare un percorso insieme a Filippo Bisciglia: dopotutto, i due hanno recentemente avuto una crisi, e come sospettano i fan, potrebbe essere tutto architettato ad hoc per entrare nel programma. Chi vivrà, vedrà.