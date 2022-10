Temptation Island, è scoppiata una coppia: tira e molla, oggi è finita

È scoppiata una coppia di Temptation Island. I due protagonisti in questione hanno preso parte all’edizione in onda nell’estate del 2020, ma a distanza di due anni pare che la relazione non abbia retto. Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis si sono lasciati. Sono loro al centro del gossip oggi, in un periodo in cui si sta parlando tanto di Temptation Island per una possibile cancellazione del programma. In realtà mai dire mai, anche il predecessore Vero Amore era stato cancellato e poi è tornato nelle vesti di Temptation Island. La speranza è l’ultima a morire.

Nel frattempo le coppie che hanno reso celebre il reality show condotto da Filippo Bisciglia continuano ad appassionare. Una delle storie più travagliate e recenti è quella tra Speranza e Alberto, che però presto diventeranno genitori. Come loro anche Valeria e Ciavy hanno avuto un tira e molla, e in queste ore si sta parlando ancora una volta della fase “molla”. La storia d’amore dei due protagonisti ha attraversato alti e bassi prima di mettersi in gioco nel reality, ma anche dopo.

Nei famosi villaggi c’erano stati dei comportamenti che hanno portato la coppia a dividersi. Valeria e Ciavy si erano lasciati al falò di confronto, ma a distanza di un po’ di tempo erano tornati insieme. Ormai conosciuti da una parte di pubblico, la scorsa estate qualcuno aveva inviato delle segnalazioni anonime su dei presunti tradimenti di Ciavy. Valeria però aveva sorvolato, scegliendo di fidarsi del suo compagno e di non dare minimamente retta a queste voci.

Nelle ultime settimane proprio lei è diventata abbastanza silenziosa sui social, facendo sorgere qualche dubbio in chi continua a seguirla con affetto. Poche ore fa, poi, è arrivato un suo messaggio che lascia pensare a una rottura. Ha parlato di scelte dovute alla vita, ma preferendo non scendere nei dettagli. Non ha escluso di poter parlare più in là, anche se i più curiosi non devono aspettarsi particolari e dettagli sulle motivazioni della rottura tra Valeria e Ciavy dopo Temptation. Queste le parole scelte dalla Liberati per annunciare, o meglio far intuire la fine della loro relazione: