Temptation Island, scelta assurda di Jenny dopo le accuse di Tony

I personaggi che emergono dai vari reality sembrano non voler mai rinunciare alla visibilità. Ad ogni costo. Così cercano ogni modo possibile per essere in hype. È il caso dei due protagonisti di cui parliamo oggi. Due concorrenti del reality estivo per eccellenza, ovvero Temptation Island. Parliamo di Jenny e Tony. La coppia dopo essere uscita insieme dal reality ha deciso di separarsi una volta fuori. A detta di Jenny, il Dj ha continuato ad avere relazioni extraconiugali. Motivo per cui hanno deciso di interrompere la loro relazione. Qualcosa però non è andato come previsto.

Infatti dopo la rottura entrambi si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. Al Dj non è andato giù il fatto che Jenny abbia deciso di intraprendere la sua stessa strada lavorativa. Infatti la ragazza da qualche mese fa la Dj e sponsorizza diverse serate in giro per l’Italia. Per questa ragione Tony ha voluto precisare alcuni dettagli relativi alla loro storia. Secondo lui è stata proprio Jenny a voler chiudere. Lo ha manipolato per farsi lasciare. Il suo intento era quello di rimanere sola e godersi la nuova riscoperta passione per la musica. Jenny ha deciso di controbattere alle parole di Tony.

La replica di Jenny alle accuse spietate di Tony

La ragazza ha infatti dichiarato, in maniera irata, che Tony aveva deciso di tradirla persino sotto le telecamere indiscrete di Temptation Island. Che lui frequentava dei locali poco raccomandabili e con il solo scopo di trovarsi una ragazza con cui divertirsi. Mentre lei, a casa, lo aspettava pulendo la casa e lavandogli le mutande. I racconti strazianti (!) di Jenny non hanno sortito l’effetto sperato. Pare infatti che la ragazza abbia subito numerose critiche. Al punto tale da prendere una decisione drastica.

Nelle storie postate oggi Jenny ha dichiarato di voler affrontare un nuovo importante percorso. Senza il supporto di nessuno. Ha mostrato il suo passaporto mentre era in aereo. Ed ha dichiarato di essere intenzionata a partire per un viaggio di sola andata. Vuole riscoprirsi ed allontanarsi da tutte le cattiverie ricevute nei giorni scorsi. Pare non sia supportata neanche da adv o sponsor. Il viaggio è per lei una prova di coraggio e un tentativo di rinascita. Dove avrà deciso di andare la giovane siciliana?