Temptation Island, Sara e Fabio sono surreali: che figuraccia!

Eccoci con la seconda puntata di questa edizione settembrina di Temptation Island. Focus di questa puntata è la vicenda surreale di Sara e Fabio, una storia di incoerenza, corna e soprattutto di memoria molto corta. Anche in questa puntata il povero Filippo Bisciglia ha dovuto fare una bella maratona per cercare di riacchiappare i fidanzati che rifiutano i falò di confronto (Lino ha settato un precedente clamoroso!). La storia di Sara e Fabio però è la fiera del trash: raramente uno dei fidanzati ha fatto una brutta figura del genere!

Sara e Fabio partecipano a Temptation Island perché cercano di trovare una soluzione alla loro relazione turbolenta. I due vivono a distanza e lui non era certo che Sara fosse la ragazza giusta per costruirsi una famiglia, mentre lei era pronta a fare dei passi in più. Peccato che i video che Sara ha visto nel pinnetto hanno totalmente devastato le sue speranze: Fabio ha sciorinato una sequela di offese nei confronti della fidanzata che ci fanno chiedere perché alcuni uomini si fidanzano con queste ragazze, se lo odiano così tanto. Stando a quanto dice Fabio, Sara non è femminile, non è elegante, non è il prototipo di donna che vuole lui nella sua vita (una donna come sua mamma che si occupa della famiglia a 360°). La fa passare come una poco di buono in ogni modo. E questo è niente! Viene fuori che chi predica bene razzola male.

Sara scopre le corna di Fabio, gli altri fidanzati: ”Ingiustificabile”

Sono poco furbi i fidanzati, che pensano di non essere ripresi quando partecipano ai reality. Fabio tutto bello tronfio ha raccontato agli altri ragazzi di aver tradito Sara poco prima di entrare a Temptation Island. Sara lo scopre attraverso l’ennesimo video nel pinnettu, e resta sotto shock. A questo punto è il momento di chiamare il falò di confronto anticipato, non si può tornare indietro. Ma quando Filippo va a chiamare Fabio lui cade dal pero e di nuovo accusa Sara di essere pazza, di essersi ingelosita per niente, di essere impulsiva e rifiuta il confronto. Filippo a questo punto deve portare le prove a Fabio e crolla il gelo. Davanti al video della confessione del tradimento, i ragazzi capiscono di essere stati ripresi e qui tutti si scagliano su Fabio. Non c’è giustificazione, lui non può più accusare lei davanti a questa confessione.

Arrivato al falò di confronto Fabio cerca di fare il finto tonto davanti alla rabbia di Sara. Ridacchia, sminuisce il tradimento, prende in giro Sara per la sua furia dopo aver scoperto di avere le corna e nega l’evidenza. Pure quando gli fanno vedere video inediti di lui che flirta che la single Raffaella, lui dice che non c’è malizia. Certo, strusciarsi e coccolarsi e dirsi paroline dolci non è assolutamente malizia.

Il falò di confronto di Sara e Fabio: la decisione assurda di lui

Nonostante le prove mostrategli da Filippo, Fabio continua a ridacchiare quando Sara cerca di fargli capire la gravità delle sue parole e le sue azioni e le chiede di smettere di fare sceneggiate. Cioè lui dice a lei che è una poco di buono mentre lui la tradiva e ora è lei che, giustamente arrabbiata, fa le sceneggiate! Lui che prima di arrivare al falò si è messo a piangere per essere stato sgamato! Crede pure di avere ragione e di essere galantuomo Fabio, quando davanti alla domanda se vuole uscire da solo o con Sara, dice di voler uscire con lei perché la ama. Dopo tutto quello che le ha detto, dopo averle fatto le corna, ora improvvisamente ha capito di amarla. E Sara, dopo essersi presa offese e corna, ha pure deciso di uscire insieme a lui. Ma la coerenza e l’amor proprio dove stanno?! Lui ha fatto una figuraccia senza precedenti, lei dice che esce con lui ma non vuole più vederlo nella sua vita. Chi li capisce è bravo!