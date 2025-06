Temptation Island recap: da Carlotta Dell’Isola a Georgette Polizzi, ecco le coppie che ce l’hanno fatta!

Temptation Island 2025 aprirà i battenti giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5 con alla guida ancora una volta Filippo Bisciglia. Sei le coppie che si confronteranno durante questa nuova edizione del reality dei sentimenti tra gelosie, falò di confronto, tradimenti e sentimenti veri. Abbandonata la storica cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna, la prima novità di questa edizione ancora tutta da scoprire è rappresenta dalla location: Guardavalle Marina, in Calabria, dove le coppie vivranno per 21 giorni separate in due villaggi differenti, e saranno messe alla prova da tentatrici e tentatori. Le coppie dell’edizione che sta per prendere il via sono: Alessio (39 anni) e Sonia M. (48 anni), di professione avvocati, Simone e Sonia B., che stanno insieme da sei anni, Valentina e Antonio e ancora: Maria Concetta (37 anni) e Angelo (33), Sarah e Valerio fidanzati da cinque anni e infine la sesta coppia, cioè quella formata da Lucia e Rosario.

Temptation Island recap: ecco le coppie sopravvissute ai falò

Sono passati tanti anni dalla prima edizione del programma e ancora oggi diverse coppie stanno ancora insieme, qualcuna si è sposata e ha avuto dei figli. Cominciamo il nostro viaggio a ritroso dalla prima edizione, cioè quella del 2014. O meglio: la prima edizione è andata in onda nel lontano 2005 con alla conduzione Maria De Filippi. Allora il programma si intitolava Vero amore. Poi, a distanza di nove anni, è andata in onda la seconda edizione, dal titolo Temptation Island con Filippo Bisciglia alla conduzione. Era il 2014 e la coppia innamoratissima che decise di proseguire il loro viaggio d’amore insieme resiste ancora oggi e ha avuto anche una figlia. Stiamo parlando di Emanuele Cirilli e Debora Onorato.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno partecipato nel 2015. Durante il reality, Emanuele si è preso una cotta per la tentatrice campana Fabiola. Subito però rendendosi conto di essere ancora innamorato di Alessandra, ha chiese un secondo falò per farsi perdonare da lei, con la quale stava insieme da tre anni. I due, dopo un anno dal reality, sono convolati a nozze e hanno quattro figli.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno partecipato a Temptation Island 5. Ancora oggi stanno insieme e sono genitori di una bambina.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano hanno partecipato a Temptation Island nel 2018. Fidanzati da sette anni all’epoca della partecipazione al programma, il loro amore è stato messo a dura prova: lui perse la testa per Teresa Langella (ex Uomini e Donne). I due uscirono però insieme dal reality e si sono sposati nel 2021.

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono approdati al programma nel 2020 con una storia alle spalle durata 16 anni. I due, a causa della tentatrice Nunzia, si sono lasciati durante il reality. Ma una volta lontani dalle telecamere si è riacceso l’amore, al punto che si sono sposati e nel 2023 hanno avuto una figlia.

Altra coppia innamorata e felice è quella formata da Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due uscirono insieme dal reality dei sentimenti. E Nello fece la proposta di matrimonio a Carlotta proprio mentre lei si trovava come concorrente al Grande Fratello Vip. I due si sono sposati il 30 maggio 2022. Anche Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, la cui storia sembrava destinata a naufragare, oggi stanno ancora insieme e oggi hanno due figli. Davide Tresse e Georgette Polizzi si sono sposati dopo il reality e hanno avuto una figlia. Uniti dall’amore, stanno combattendo insieme la battaglia di Georgette contro la sclerosi multipla.

Un altra coppia che partecipò a Temptation nel 2018 sta ancora insieme. Loro sono Giada Giovanelli e Francesco Branco. Infine, anche Mariarita Salino e Luca Lantieri hanno partecipato a Temptation Island ma nel 2016 e sono ancora oggi insieme più innamorati che mai.