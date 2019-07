Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Successe un po’ di cose nei giorni precedenti!”

Anticipazioni Temptation Island, Raffaella Mennoia d’accordo col pubblico

Raffaella Mennoia è la fonte principale delle anticipazioni su Temptation Island di oggi: su Instagram infatti l’autrice del programma di Canale 5 ha prima ringraziato i telespettatori di ieri – il reality show ha confermato i 4 milioni con una percentuale di oltre il 23% di share – per poi dare un suo parere schietto sui commenti del pubblico al comportamento delle coppie, senza dimenticare di svelare qualcosa in più sul futuro di coloro che hanno partecipato alla trasmissione. Ma veniamo subito al dunque.

Temptation Island, la Mennoia ambigua: “Successe un po’ di cosette nei giorni precedenti”

“Eccoci qua, bella gente – queste le parole di Raffaella nelle storie Instagram di qualche ora fa –! Allora vi volevo ringraziare per gli ascolti di ieri che sono stati col botto! Son 4 milioni! Siamo tutti molto molto felici! Mi fate troppo ridere con questo programma – ha poi aggiunto sbilanciandosi – perché scrivete delle cose che… Sono con voi! La maggior parte di quello che scrivete lo penso anche io, solo che non potrei proprio dirlo. Detto questo – ecco la parte che ci interessa di più –, avete visto ieri come sono andati determinati falò. Non aggiungo altro rispetto a un po’ di cosette che sono successe nei giorni precedenti!”. A cosa ha voluto fare riferimento Raffaella? C’è stato qualche ritorno di fiamma tra le coppie che si sono lasciate? Quelle che avevano confermato il loro amore sono scoppiate definitivamente? Qualche tentatore o qualche tentatrice sono riusciti a conquistare i fidanzati e le fidanzate dopo il programma? Chissà!

Le ultime anticipazioni su Temptation Island

Lo scopriremo molto presto perché ormai Temptation Island è agli sgoccioli e alla fine del programma – come ben sapete – si scopre come stanno tutte le coppie, se hanno superato davvero i loro problemi e se hanno intenzione o meno di continuare assieme la loro vita. Anticipazioni succose quelle della Mennoia insomma, anche se restiamo sempre con un grosso punto interrogativo: cosa sarà mai successo? Voi ovviamente continuate a seguirci perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!