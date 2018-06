Temptation Island: quasi terminate le riprese, parla Filippo Bisciglia

Temptation Island in dirittura d’arrivo, lo conferma Filippo Bisciglia

Manca poco alla messa in onda su Canale 5 di uno dei programmi più attesi dell’estate. Il 9 Luglio andrà in onda la prima puntata di Temptation Island e Filippo Bisciglia, dal suo profilo ufficiale Instagram, fa sapere che le riprese sono quasi giunte al termine. Il conduttore dell’isola delle tentazioni si scusa per non essere stato troppo presente sui social ultimamente e giustifica la sua assenza proprio con l’impegno lavorativo dovuto a Temptation Island. “Innanzitutto vi chiedo scusa perché in questi ultimi due giorni non ho pubblicato nulla sulle stories ma ho avuto molto da fare quindi sono giustificato” dice Filippo Bisciglia. “Anzi tantissimo da fare” aggiunge il conduttore. “Qui siamo quasi in dirittura d’arrivo“ continua poi.

Temptation Island: le novità da Filippo Bisciglia a pochi giorni dalla messa in onda

Temptation Island è in dirittura d’arrivo con le riprese, così fa sapere Filippo Bisciglia. “Siamo quasi in partenza su Canale 5 perché oggi (30 Giugno) mancano esattamente otto giorni alla prima puntata di Temptation Island” afferma il conduttore del programma. “Ci vediamo molto presto” conclude poi Filippo Bisciglia con un occhiolino senza dare nessuna anticipazione sulle coppie e sui tentatori a pochi giorni dalla fine delle riprese.

Temptation Island: appuntamento per il 9 Luglio su Canale 5

L’appuntamento televisivo con Temptation Island e Filippo Bisciglia è per il 9 Luglio su Canale 5, dunque. L’isola delle tentazioni è pronta a ripartire anche dopo l’intoppo del maltempo che aveva bloccato, per la prima volta, le riprese del programma.