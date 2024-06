Temptation Island al via stasera: le 7 coppie e i due mega fake

Chi sono le nuove coppie di questa stagione di Temptation Island? Nell’attesa della prima puntata che si terrà stasera 27 giugno, andiamo a scoprire i nomi e i segreti di tutti i protagonisti del programma, che, come al solito, sarà guidato dall’insostituibile Filippo Bisciglia.

Le coppie che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco per mettere alla prova il loro amore sono sette, e stanno per mettere piede nel villaggio dei sentimenti per vedere se la loro relazione è autentica o merita di finire. Diciamo che l’edizione si prospetta già scoppiettante guardando i primi personaggi. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere chi sono e cosa li ha spinti a questa dura prova.

Siria Pingo e Matteo Vitali

Fidanzati da sette anni, stanno vivendo una crisi che li ha portati a candidarsi per il programma. A chiedere aiuto a Bisciglia è proprio Siria, che ha deciso di approdare sull’isola per capire se Matteo è ancora innamorato di lei. Lei ha perso 85kg e lui…è geloso che tutti la guardano.

Alessia e Lino

Dalla prima presentazione andata in onda negli spot, questa coppia promette di farci divertire. I due napoletani, si sono buttati in questa nuova avventura per una vera e propria prova d’amore: Alessia è convinta che lui la tradisca, e vuole fare un passo avanti per creare una relazione basata sulla fiducia.

Vittoria Bricarello e Alex Petri

Terza coppia a sbarcare a Temptation è quella formata due fidanzati un po’ “precari”. Il motivo di questa messa in gioco? Lui non l’ha invitata al suo compleanno. E no, non stiamo parlando di una storia d’amore adolescenziale, ma di due quasi quarantenni insieme da ben due anni!

Luca Bad e Gaia Vimercati

Dobbiamo dare a Gaia il premio per la resilienza: è stata tradita da Luca per 3 volte in un anno. Cosa ci farà sull’isola, vi chiederete voi: ebbene, spera ancora nell’amore e soprattutto, vuole una risposta definitiva da lui. Dai, siamo sinceri, sappiamo già come andrà a finire.

Jenny e Tony

Fidanzatissimi da più di 5 anni, Jenny e Toni stanno affrontando un periodo di crisi: lui fa un po’ il pazzerello con troppe donne intorno. Ma del resto è un dj, e questo a Jenny non piace! I rumor parlano già di una fine infausta: lui sembra essersi invaghito di una tentatrice, cosa che la fidanzata non ha accettato di buon grado. Il pronostico? Una bufera da ricordare!

Christian e Ludovica

Originari di Chieti, Ludovica e Christian hanno scelto di sfidare la sorte a Temptation per un motivo ben preciso: stavolta è stato lui a fare domanda al programma dopo essere stato tradito per due volte e con la stessa persona. Nonostante i due sembrino molto riservati sui social, sembra già di conoscerli: lei è chiaramente pazza dell’altro…

Raul e Martina

Loro due sembrano proprio usciti da una copertina di Vogue. Belli come il sole, Martina e Raul decidono di approdare sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, apparentemente solido. Ma basta seguirli su Instagram per capire che forse, dietro, c’è un po’ di smania di notorietà, voi che dite?