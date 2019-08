Temptation Island, Nicola: i rapporti con Maddalena e cosa direbbe a Giulio

Temptation Island, Nicola Tedde: l’attuale rapporto con Maddalena e le parole su Giulio

Nicola Tedde, dopo Temptation Island, rivela come ha trascorso la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Il giovane, fidanzato da due anni e mezzo con Sabrina Martinengo, ha legato in particolar modo con Maddalena Vasselli. La tentatrice è riuscita ad attirare l’attenzione di Nicola, il quale non riusciva ad accettare il comportamento della fidanzata. Scendendo nel dettaglio, Tedde ha iniziato a vedere dei filmati riguardanti la vicinanza tra Sabrina e Giulio Raselli. Vedere la Martinengo così vicina al tentatore, ha portato Nicola ad avere dei forti dubbi. Dopo aver trascorso 21 giorni in compagnia della bella Maddalena, durante il falò di confronto ha chiuso la sua storia con Sabrina. Ma ecco che subito dopo l’incontro, i due sono riusciti a ritrovarsi. Un mese dopo, hanno raccontato a Filippo Bisciglia di essere tornati a formare una coppia. C’è chi era convinto che Nicola avrebbe iniziato a frequentare Maddalena dopo il reality, eppure l’amore che nutre nei confronti di Sabrina ha superato qualsiasi cosa.

Temptation Island, Nicola su Maddalena: “Credo possa essere rimasta delusa”

Ora Nicola parla con serenità della sua storia con Sabrina e spiega di aver chiuso con lei al falò di confronto solo perché arrabbiato. I sentimenti l’hanno subito riportato tra le braccia della Martinengo. Ma cosa penserà Maddalena del loro ritorno di fiamma? “Credo che Maddalena possa essere rimasta un pochino delusa nei miei confronti dopo aver saputo del mio riavvicinamento a Sabrina”, spiega oggi Tedde. Il giovane non nega l’intesa che era nata tra loro durante questa esperienza. Non solo, Nicola ammette che gli piacciono le persone che hanno un carattere come quello della Vasselli, forte e protettivo. Hanno condiviso dei “bellissimi momenti insieme”, tanto che sono arrivati anche a commuoversi. “Devo dire che mi è stata molto d’aiuto e conforto. A oggi reputo Maddalena una grande amica”, confessa Nicola.

Nicola Tedde dopo Temptation Island non avrebbe molto da dire a Giulio Raselli

Solo un’amicizia con Maddalena, per Nicola. Sta cercando ora di ricucire le ferite del suo rapporto con Sabrina e, intanto, su Giulio non esprime troppe parole. Viene chiesto a Tedde, nel corso dell’intervista, cosa direbbe al Raselli se avesse l’opportunità di incontrarlo. “Da quel poco che l’ho conosciuto, posso dire che siamo due persone completamente diverse io e lui. Credo sia una persona matura per l’età che ha (questo per sentito dire), ma comunque avrei pochi pensieri e parole da poter condividere con lui”, ammette Nicola.