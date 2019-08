Temptation Island news, Sabrina parla di Giulio e su Maddalena stupisce

Temptation Island news: Sabrina Martinengo torna a parlare di Giulio Raselli mentre con Nicola Tedde l’amore ha vinto

Sabrina Martinengo, dopo Temptation Island, torna a parlare di Giulio Raselli. Durante il suo percorso, all’interno del reality, la 42enne ha trovato l’appoggio dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. A fine percorso, però, il tentatore ha preferito essere sincero con la donna. Scendendo nel dettaglio, Giulio ha dichiarato a Sabrina di vederla solo come una amica, interrompendo così la loro conoscenza. Ed ecco che, subito dopo, è arrivato il falò di confronto con Nicola Tedde. L’incontro tra i due non si è concluso nel migliore dei modi. Il ragazzo ha scelto, infatti, di lasciare il programma da solo, raggiungendo poi la tentatrice Maddalena. Ma, dopo quanto accaduto di fronte alle telecamere, Sabrina è riuscita a gestire la forte rabbia di Nicola. La Martinengo ha notato come il suo fidanzato sia una persona di carattere, tanto da non voler esprimere troppi pensieri. Infatti, la donna ora ammette che aveva preparato un discorso, però di fronte alla reazione di Nicola ha preferito lasciarlo sfogare. Nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, la Martinengo parla a cuore aperto.

Sabrina dopo Temptation Island: le belle parole per Giulio Raselli

“Come poteva essere finita così una storia dopo due anni importanti come stati i nostri? Assolutamente no!” Così, Sabrina conferma che la sua storia d’amore con Nicola, dopo il programma, sta procedendo abbastanza bene. C’è ancora tanto lavoro da fare per trovare la serenità giusta, ammette la 42enne, ma tra loro c’è la cosa più importante: “l’amore”. Detto ciò, la Martinengo rivela che, tornasse indietro, si riavvicinerebbe comunque a Giulio. Sicuramente aver visto Nicola soffrire l’ha fatta stare male, ma la scelta di Sabrina ricadrebbe ancora sul Raselli. “Mi piace confrontarmi con persone intelligenti e lui lo è”, dichiara Sabrina, durante l’intervista. Ma cosa l’ha colpita dell’ex corteggiatore? “La sua immagine forte, le persone come lui a me piacciono perché mi danno senso di protezione e sicurezza”, confessa Sabrina.

Temptation Island, per Sabrina nessun giudizio negativo nei confronti di Maddalena

Giulio era riuscito ad attirare l’attenzione di Sabrina già durante la sua esperienza a Uomini e Donne “per il suo modo di essere così sicuro e deciso”. La Martinengo non esprime alcuna parola negativa nei confronti di Maddalena Vasselli, la tentatrice con cui ha trascorso molto tempo Nicola. Infatti, se dovesse incontrarla le direbbe: “Che è una gran bella ragazza dentro e fuori, e le augurerei il meglio per il suo futuro”. Nessun rancore da parte di Sabrina e ora si gode la sua relazione con Tedde con nuove consapevolezze.