Temptation Island news, Javier Martinez in foto: il “particolare” che infiamma il Web

Javier Martinez, dopo Temptation Island gran successo

Javier Martinez si è fatto conoscere a Temptation Island come tentatore di Ilaria Teolis, che poi ha lasciato Massimo Colantoni, e ha fatto parlare di sé non solo per il suo invidiabile aspetto fisico ma anche per la gentilezza dei modi, per la maturità degli atteggiamenti e per una storia tutta da raccontare. Per questo motivo credevamo che sarebbe diventato tronista di questa stagione di Uomini e Donne, per la quale invece sono stati scelti Alessandro Zarino e Giulio Raselli, due bei ragazzi senz’altro ma fossimo stati nella redazione non avremmo mai lasciato in panchina il tanto amato pallavolista.

Le foto di Javier Martinez che fanno impazzire i fan

Pallavolista che oggi torna a far parlare di sé per una foto, in cui lo si vede schiacciare in campo, che ha mandato in subbuglio gli ormoni dei fan; lo scatto infatti lascia intravedere qualcosa, e non vi diciamo cosa, dopo una foto di ieri in cui Javier metteva in evidenza altre forme ancora. “Javier – gli ha chiesto estasiata una fan – ma tieni il conchiglion?”. E poi ancora: “Vediamo chi ammette di aver fatto lo zoom”. E non è finita qui: “Mi sento poco bene” ha commentato una follower dopo che un fan aveva scritto “Schiacciami come la palla”. Insomma tutto un tripudio di complimenti che avrà senz’altro fatto piacere allo sportivo.

Javier Martinez tronista di Uomini e Donne: l’ex tentatore super richiesto

Noi continuiamo a sponsorizzare Javier come tronista di Uomini e Donne perché ha tutte le qualità – così sembra almeno – per fare un bellissimo trono senza prendere in giro nessuno, a differenza di quanto è accaduto nelle ultime stagioni. Cara redazione, ascoltaci e non snobbarci, perché non pensiamo di essere gli unici.