Temptation Island news: duro scontro tra Sara Affi Fella e Antonella Fiordelisi

Temptation Island news: Sara Affi Fella duro scontro con Antonella Fiordelisi

Nuovo scontro social tra Sara Affi Fella e Antonella Fiordelisi. Le due hanno preso parte alla passata edizione di Temptation Island. La seconda ha svolto il suo ruolo di tentatrice, attirando a sé Nicola Panico, ex fidanzato di Sara. Quest’ultima ha perdonato il calciatore, sebbene si sia lasciato un po’ andare con Antonella. Da questo momento in poi, la spadista non ha più preso parte alla vita della coppia, che si è separata lo scorso settembre. Sara è così salita sul trono di Uomini e Donne dove tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi ha scelto il primo. I due, però, non hanno accontentato il volere del pubblico. Infatti, la Affi Fella è subito partita per una vacanza con le amiche. In questo modo, ha ricevuto diverse critiche da parte dei fan, che avrebbero voluto vederla godersi la sua storia con Luigi. A quanto pare, tra loro non è andato tutto nel migliore dei modi.

News Temptation Island: Antonella Fiordelisi non crede alla storia nata tra Sara e Luigi di Uomini e Donne

Attraverso la copertina del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, è possibile comprendere che tra Sara e Luigi è finita. Il Mastroianni ha rivelato di essersi innamorato della donna sbagliata. Con questa frase, i fan non hanno potuto non convincersi del fatto che questa coppia si sia già separata. Nel frattempo, a commentare la copertina della rivista ci pensa anche Antonella: “Ma non sono mai stati insieme”. La frase è accompagnata da una faccina che ride e ha ricevuto subito la risposta di Sara. L’ex tronista ha affermato: “Ma tu ancora parli? E su dai fai la brava”. Ma lo scontro social non si è placato tra le due, visto che la Fiordelisi ha risposto al commento di Sara. In particolare, la spadista rivela alla Affi Fella che non c’è bisogno di avere una mente eccelsa “per capire le cose scontate”.

Temptation Island: Antonella Fiordelisi pronta a condividere uno screen su Sara e Luigi

Dunque, Antonella è convinta del fatto che Sara non sia mai stata insieme a Luigi. La Affi Fella, però, non ci sta e accusa l’ex tentatrice di voler mettersi in mostra per far scrivere articoli su di lei, da ben 8 mesi. La Fiordelisi, a questo punto, rivela di essere pronta a condividere uno screen di una persona che Sara conosce bene. Di cosa si tratta? Chi è questa persona che ha inviato questo screen ad Antonella?