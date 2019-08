Temptation: i tatuaggi di Massimo e Vittorio dedicati al programma

Temptation Island, Massimo e Vittorio si sono fatti dei tatuaggi dedicati al programma

Il reality dei sentimenti oltre ad essere una trasmissione molto amata dal pubblico italiano, lascia sempre un grande segno in coloro che partecipano. I protagonisti, infatti, proprio grazie (o a causa) di Temptation Island molto spesso si vedono le loro vite sentimentali completamente stravolte. Insomma dal programma estivo di Maria De Filippi si sa come si entra ma non si sa mai come si esce. Le coppie infatti raggiungono la Sardegna il più delle volte felici e spensierate ma sfortunatamente, molte di loro, ne escono in lacrime tornando a casa separate. Dunque, Temptation Island lascia sempre una cicatrice in coloro che vivono il programma in prima persona. Per questo motivo due dei protagonisti dell’ultima edizione hanno deciso di rendere questa esperienza ancor più indelebile. Massimo Colantoni e Vittorio Collina si sono tatuati le coordinate del resort sardo dove tutto è avvenuto, dove la loro vita sentimentale è stata messa in gioco ed è per sempre mutata.

Temptation Island i tatuaggi di Massimo Colantoni e Vittorio Collina

I due protagonisti dell’ultima edizione del reality dei sentimenti hanno mostrato con fierezza i loro tatuaggi. I due ragazzi hanno postato le fotografie su Instagram e, inutile nasconderlo, così facendo hanno scatenato un po’ l’ilarità del web. I loro due nuovi marchi hanno fatto parlare proprio tutti ed hanno suscitato qualche sorriso in più. L’idea di portare Temptation Island con sé stessi per sempre è però molto carina ed originale. Massimo Colantoni inizialmente aveva mostrato il suo tatuaggio nelle stories su Instagram ma nessuno ne aveva capito il significato. È stato poi uno dei suoi fan a domandargli cosa simboleggiassero quelle cifre che si è tatuato e lui gli ha spiegato che sono le coordinate del famoso resort di Temptation Island Is Morus Relais. Vittorio Collina, invece, ha postato una foto nel feed di Instagram con il tatuaggio in bella vista ed ha scritto: “Un’ esperienza che mi ha segnato e che rimarrà eterna , come la città (Roma ndr) che osservo da questa terrazza“.

Temptation Island: anche altri protagonisti dedicarono un tatuaggio al reality

Massimo Colantoni e Vittorio Collina, però, non sono i primi ad aver dedicato un tatuaggio a Temptation Island. Un gesto simile lo fecero anche dei concorrenti dell’edizione del 2018 come per esempio Giada Giovanelli e il suo fidanzato Franco Brando, che si tatuarono una palma, e Teresa Langella che sul braccio si fece segnare la data dell’inizio delle registrazioni. Insomma Temptation Island è proprio un’esperienza che segna in tutti i sensi.