Temptation Island, Manuela e Stefano stanno ancora insieme

By

Mentre Temptation Island continua ad andare in onda ogni lunedì sera su Canale 5 è venuta a galla una nuova segnalazione su una delle coppie in gioco, quella formata da Manuela e Stefano. A spifferarla sui social network l’influencer e appassionata di gossip Deianira Marzano.

La vulcanica campana ha rivelato che Manuela e Stefano – tra i fidanzati più chiacchierati di questa edizione del programma di Filippo Bisciglia – sono stati avvistati insieme al mare, a Brindisi. Come una coppia normale, che non è stata messa a dura prova in un format così spigoloso qual è Temptation Island.

È probabile, dunque, che Manuela e Stefano – dopo un lungo percorso fatto di confidenze e accuse – abbiano deciso di lasciare l’Is Morus Relais insieme. Del resto non è la prima volta che due restano uniti nonostante un percorso burrascoso nel villaggio delle tentazioni.

Nelle ultime puntate Manuela non ha esitato a criticare il fidanzato per il modo in cui vive l’intimità con lei. La ragazza ha ammesso che Stefano fa l’amore “in modo sporco”. Una confessione che ha lasciato tutto il pubblico davvero senza parole.

Manuela ha inoltre confidato di non provare più per Stefano quel tipo di attrazione che provava i primi tempi della loro storia d’amore. Un drastico calo della passione che ha influito parecchio sulla relazione. A quanto pare, però, il percorso in tv ha spinto i due a riflettere sui rispettivi errori e a riprovarci.

Anche Tommaso e Valentina di nuovo insieme?

Oltre a Manuela e Stefano sarebbero tornati ad essere una coppia dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island anche Tommaso e Valentina. Il 21enne e la 40enne si si sono detti addio dopo un falò di confronto davvero acceso ma sono stati poi avvistati di nuovo insieme.

Tommaso Eletti ha confidato a Uomini e Donne Magazine di provare ancora un grande amore per Valentina e che la differenza d’età non è mai stato un grande problema al contrario delle critiche ricevute dopo la partecipazione a Temptation Island.