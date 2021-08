Temptation Island, Luciano e Manuela vanno a convivere: Stefano reagisce

Temptation Island continua a regalare colpi di scena, nonostante la sua messa in onda si è conclusa già da un pezzo. L’ultima edizione del reality delle tentazioni è stata una vera e propria Caporetto che ha stimolato l’addio tra diverse coppie. Ha però anche dato il via a dei nuovi amori. Su tutti, quello che vede protagonisti Luciano Punzo e Manuela Carriero, che nel programma si sono rispettivamente presentati come tentatore e come fidanzata. Lei infatti ha voluto mettere alla prova la sua relazione con Stefano Sirena: esame non superato, visto che la love story si è sciolta come neve al sole. La Carriero si è tuffata nelle braccia di Luciano che, nelle scorse ore, ha annunciato che inizierà la convivenza con la giovane.

Con delle Stories Instagram, Punzo ha reso noto che con Manuela avvierà la convivenza a Napoli. Quindi, la ‘soap opera’ continua, tra mugugni, ironie e critiche del web. La neo coppia, infatti, è stata più volte bersagliata sui social di recente. Motivo? Sono molti a ritenere che i due piccioncini stiano calcando un po’ troppo la mano, continuando a mostrarsi in tutto e per tutto.

Il sospetto è che stiano strizzando in maniera troppo decisa l’occhio al gossip. Fatto sta che ora si apprestano ad andare ad abitare sotto lo stesso tetto, altra decisione che sta innescando i sussurri maligni degli scettici, che insinuano che pure in questo caso si tratti di una mossa ‘pubblicitaria’. Chissà, il tempo darà tutte le risposte sull’autenticità o meno di tale amore fiabesco. E Stefano? Come ha reagito al decollo della love story della sua ex?

Sirena non si è pronunciato direttamente, ma nelle ultime ore si è immortalato in atteggiamenti romantici assieme a Federica Cleo, tentatrice che ha conosciuto nel reality di Canale Cinque. Insomma, se Manuela e Luciano sui social sono un tripudio di felicità, anche il cestista dà ‘segnali’ di vita.

A differenza della sua ex, però, quando gli si domanda se della Cleo sia innamorato replica con un secco: “Non sono innamorato, calma”. La frequentazione prosegue, ma con tutte le cautele del caso. Insomma, non c’è di certo in previsione una convivenza, a differenza di quel che invece hanno annunciato la Carriero e Punzo.