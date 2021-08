Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo Temptation Island sono fidanzati, ma c’è chi ancora non crede alla loro storia. I due si sono conosciuti nel villaggio del reality show, più o meno due mesi fa, e da essere solo un tentatore di Manuela, un mezzo per capire se la storia con Stefano Sirena potesse andare avanti, alla fine Luciano è diventato il suo nuovo fidanzato. Che Manuela avesse già deciso in partenza di interrompere la storia con Stefano o che Luciano sia stato bravo a farla innamorare poco cambia: adesso fanno coppia. Raramente è successo che un tentatore e un fidanzato si mettessero insieme dopo il programma, per questo una parte del pubblico fatica a crederci.

Di solito infatti c’è la tendenza a credere che il tentatore e la tentatrice recitino un ruolo, d’altronde sono lì per quel motivo. Nella maggior parte dei casi è proprio così che va, ma per Luciano Punzo pare sia stato diverso. Lui ci ha creduto davvero in Manuela e adesso ha intenzioni serie con lei. Terminate le riprese di Temptation Island 2021, sono usciti insieme dal programma e hanno iniziato a viversi nella quotidianità. Luciano è stato a Brindisi da Manuela, in questi giorni invece Manuela è a Napoli da lui.

Nonostante si mostrino insieme sui social, felici e sorridenti, c’è sempre qualcuno che pensa sia tutta una farsa. In un primo momento Luciano e Manuela hanno provato a spiegare che i loro sentimenti sono veri, ma adesso pare non ne abbiano più intenzione. In alcune stories di oggi, infatti, Luciano ha affermato di non voler più rispondere alle critiche. Ha preso una decisione importante anche perché non gli importa più di tanto se c’è chi non gli crede. Ha intenzione di vivere la sua vita e la sua storia con Manuela tranquillo e sereno: se qualcuno non ci crede non sono problemi suoi.

Oltre a precisare che non risponderà più a nessun commento negativo, l’ex tentatore ha aggiunto altro: “La mia storia è vera”. Lo ha ribadito forse per l’ultima volta, viste le intenzioni di non rispondere più a critiche e commenti negativi. Luciano Punzo fa sul serio con Manuela Carriero dopo Temptation Island, non sta recitando solo per visibilità: