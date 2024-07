Temptation Island: Luca fuori controllo, le frasi contro le donne

Una scena allucinante nella terza puntata di Temptation Island. Uno dei fidanzati ha perso il controllo e se ne è uscito con delle frasi che fanno sperare davvero che siano tratte da un copione preparato.

Gaia e Luca sono venuti a Temptation Island perché lei vuole riacquistare fiducia nei confronti del suo fidanzato dopo che lui l’ha tradita innumerevoli volte. Già la settimana scorsa, Luca si era esibito in dei comportamenti del peggior maschilismo e machismo possibile. Il ragazzo aveva rivelato che per lui il tradimento è un bisogno fisico, che i suoi nonni sono arrivati a 50 anni di matrimonio perché suo nonno aveva sempre tradito sua nonna. Per lui tradire è normale perché essendo eterosessuale, conquistare le donne è nella sua natura. Nella puntata di oggi però è andato oltre, peccando di incoerenza e facendo dichiarazioni che hanno fatto infuriare il web.

”Le donne non ce la fanno” e altre frasi oscene

Gaia ha visto dei video da far accapponare la pelle al suo falò. Durante il suo percorso Gaia ha stretto amicizia con uno dei tentatori, il single Yakub, la cosa ha fatto impazzire Luca che non accetta che la ragazza parli con un altro uomo. Inizia così una serie di dichiarazioni vergognose: Luca asserisce che le donne siano limitate mentalmente ed emotivamente, intervengono allora gli altri fidanzati. Alle single rivela di nuovo di volere una donna fissa a casa da sposare, con cui fare una famiglia, ma allo stesso tempo vuole continuare la sua opera di conquista di più donne possibili. Dopotutto, dice, nei paesi arabi esistono matrimoni poligami, perché lui non può avere altre donne?

Sui social si sono scatenati contro le parole di Luca. Non si è mai visto un comportamento del genere di uno dei fidanzati, delle parole così misogine e vergognose nei confronti delle donne.

Il ragazzo si è rivolto molto spesso nei confronti della sua stessa fidanzata con termini come ‘‘sfigata”. Mai una singola parola di riguardo verso di lei, che dovrebbe amare e alla quale dovrebbe dimostrare di essere un compagno affidabile. Una delle single gli ha addirittura chiesto perché non si mette insieme ad una ragazza disponibile ad avere una relazione aperta, secondo Luca solo l’uomo può tradire, per lui la donna deve restare fedele ma l’uomo deve essere libero di sfogare i propri bisogni. Speriamo che queste parole siano frutto di un copione preparato e che lui non pensi davvero quello che dice!