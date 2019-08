Temptation Island, Javier provoca e Instagram si fa bollente: fan in delirio

Javier Martinez dopo Temptation Island, grande successo per l’ex tentatore di Ilaria Teolis

Uno tra i tentatori che ha avuto più successo a Temptation Island è sicuramente Javier Martinez che – come senz’altro ricorderete – ha corteggiato Ilaria Teolis mandando in crisi il suo rapporto con Massimo Colantoni; non sappiamo se questi ultimi siano tornati insieme ma è sicuro che Javier abbia avuto un ruolo rilevante nel far capire a Ilaria cosa volere e quanto pretendere da un sano rapporto di coppia. Il tentatore ha fatto conoscere a Ilaria la sua famiglia, si è scoperto pian piano con lei e bisogna dire che nonostante il carattere non proprio apertissimo si è lasciato andare parecchio durante i ventuno giorni di permanenza nel villaggio: ecco perché in molti lo hanno apprezzato. Sì, sappiamo bene che è anche un maschione da urlo ma siamo convinti che non sia solo per questo che è così amato: ce ne sono tanti di belli ormai, no?

Temptation Island, Instagram diventa bollente con Javier Martinez: il post

Javier comunque sembra aver preso consapevolezza di quanto sia seguito, e ha voluto giocare un po’ con i follower su Instagram scrivendo un messaggio caldissimo, e per “caldissimo” sapete già a cosa facciamo riferimento; leggete un po’ qui: “Gli uomini – queste le sue parole, prese in prestito da Susan Savannah – sono come il caffè. I migliori sono carichi, caldi e possono tenerti su tutta la notte”. Chiaramente non ci soffermeremo sul contenuto del messaggio perché qualsiasi parafrasi sarebbe superflua ma vogliamo solo citarvi qualche reazione dei follower: “Vuoi essere il mio caffè?”, gli ha chiesto qualcuno; e che dire del simpatico “Questo provoca, non ha capito che gli lecco anche los ojos“? Insomma vi consigliamo di farvi una capatina nel post che abbiamo condiviso a fine articolo perché ce n’è proprio per tutti i gusti, cari fan.

Javier prossimo tronista di Uomini e Donne? Ci sono tutti i presupposti

E vi diremo di più: l’ex tentatore di Temptation Island non è solo un bel ragazzo ma anche un tipo dalla personalità ben definita e sembra avere molto da raccontare al pubblico; ecco perché siamo convinti che potrebbe ben presto sedere sulla poltrona rossa di Uomini e Donne come tronista. Antonio Moriconi, Giulio Raselli e Javier Martinez sarebbero un trio perfetto assieme a Klaudia Poznańska; certo sarebbe bello vedere volti completamente nuovi e che non hanno avuto mai niente a che fare col mondo dello spettacolo ma ormai sembra essere diventata un’utopia: ecco perché questi quattro tronisti ci basterebbero e avanzerebbero pure per la prossima stagione. Voi che dite? Il post lo trovate qui di seguito: