Temptation Island, Ilaria Teolis a cuore aperto: le parole su Elena e Javier

Temptation Island: Ilaria Teolis dice la sua sulla tentatrice Elena ed esprime bellissime parole per Javier e le altre fidanzate

Ilaria Teolis, dopo Temptation Island, si rivela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza vissuta nel reality delle tentazioni, vede l’ormai ex fidanzato Massimo Colantoni cresciuto, sotto certi punti di vista. Quanto accaduto nel programma probabilmente è servita anche al ragazzo, secondo Ilaria, che ora vuole solo pensare a sé stessa. Ma cosa pensa la sua famiglia di quanto successo? La Teolis si dice del fatto che la sua famiglia non abbia alcuna intenzione di mettersi in mezzo, come starebbe pensando Massimo. Il lato più bello di questa esperienza probabilmente lo associa alle amiche trovate all’interno del villaggio delle fidanzate, con cui si sente tutti i giorni. Ilaria ammette di aver instaurato un legame indelebile con loro, in particolare con Nunzia, Katia e Cristina. Con loro non si sente giudicata, anzi è sicura che l’appoggeranno sempre, in ogni sua decisione. Ed ecco che la Teolis esprime delle parole molto speciali per il tentatore Javier e dice la sua sulla tentatrice Elena, colei che ha instaurato un rapporto con Massimo.

Ilaria Teolis dopo Temptation Island: nessun rancore con la tentatrice Elena

“Non la conosco e non mi sento neanche di giudicarla. Non l’ho mai trovata finta, Ia vedevo felice di stare con Massimo”, dichiara Ilaria, la quale non se la sente di giudicare Elena. Non crede che la tentatrice le abbia mancato di rispetto e non può di certo farle una colpa se il suo ormai ex fidanzato la cercava nel villaggio. “Mi dispiace dirlo, ma io quella ragazza neanche la vedevo. Mi interessa poco di lei, ho sempre guardato come si comportava Massimo. Lei o un‘altra ragazza, non mi faceva differenza. Sia chiaro che la persona che avrebbe dovuto fermarsi era Massimo, non lei”, continua Ilaria. Non nega di aver provato una certa gelosia, ma ammette anche di non aver sentito “grandi discorsi di vita tra loro due”. Intanto, la Teolis ci tiene a ringraziare Javer, con cui ha trascorso parte del suo tempo nel villaggio, per averla sopportata e supportata. Per Ilaria, il tentatore rappresenta la persona più bella che lei abbia mai conosciuto in tutta la sua vita. “La curiosità di scoprire com’é Javier al di fuori c’é, l’ho sempre detto. Non è misterioso come molti pensano, é un libro aperto e io ho avuto l’onore di conoscerlo”, rivela Ilaria.

Temptation Island: il paragone di Ilaria tra Massimo e Javier

Nel corso dell’intervista, Ilaria mette anche al confronto Massimo e il tentatore: “Lui e Javier sono il giorno e la notte: entrambi affascinanti, ma è impossibile paragonarli”. La parte più brutta per la Teolis è stata lasciare la casa dove conviveva con il Colantoni, dove hanno anche discusso prima di dirsi addio definitivamente dopo il reality. Sicuramente a colpirla di più sono state le parole di Massimo, durante questa esperienza. In particolare, sentire che il Colantoni non la trovava più una bella ragazza “è stata una coltellata in mezzo a la schiena”.