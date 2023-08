Temptation Island, Greta: “Vero, ho avuto una storia con Morrone”

Greta Rossetti avrebbe avuto un flirt con Michele Morrone in passato. Ad affermarlo è stata un’utente di Instagram che ha inviato una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano. Inoltre, anche Amedeo Venza qualche giorno fa ha condiviso nelle sue stories una fotografia circolata sul web che, a quanto pare, ritrae l’ex tentatrice di Temptation Island mentre abbraccia il famoso attore. In seguito alle numerose critiche ricevute, Greta Rossetti ha voluto chiarire la situazione tramite un video su Tik Tok nel quale ha confessato ai suoi followers di aver avuto una relazione con l’attore ma di averla tenuta nascosta per viverla lontano dai riflettori.

Greta Rossetti sulla relazione con Michele Morrone

Stando alla segnalazione condivisa da Deianira Marzano, l’ex tentatrice di Temptation Island avrebbe avuto un flirt con l’attore Michele Morrone. Come anticipato, l’esperta di gossip ha ricevuto un messaggio in privato da parte della sorella di una make up artist che a quanto pare conosce molto bene la madre di Greta Rossetti.

È proprio grazie a quest’ultima che la storia del flirt tra Greta Rossetti e Michele Morrone è venuta fuori: a quanto pare infatti la donna si sarebbe vantata dei flirt avuti dalla figlia in passato e in particolare di quello coltivato con l’attore: “Mia sorella che fa la truccatrice mesi fa truccò la mamma di Greta. Lei non faceva altro che parlare della figlia e vantandosi dei suoi flirt, del fatto che fosse stata con Michele Morrone che erano andate anche a casa sua ospiti. Evidentemente lei era da un bel pezzo alla ricerca di notorietà andando di fiore in fiore”.

L’ex tentatrice di Temptation Island è quindi intervenuta sui social per cercare di placare gli animi e anche perché ormai stufa di ricevere continuamente critiche e messaggi d’odio per una cosa successa tempo fa. In molti infatti l’hanno criticata in quanto, secondo loro, l’ex tentatrice sarebbe solo interessata ad avere visibilità. Sarebbe questo quindi il motivo per il quale avrebbe tirato fuori questa storia dal cassetto. Così Greta ha rotto il silenzio.

“Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?”, ha sbottato la Rossetti su Tik Tok.

La storia con Mirko Brunetti

A quanto pare la storia tra l’ex tentatrice di Temptation Island e Mirko Brunetti sta andando a gonfie vele e attualmente i due sono una coppia felice. Come in molti ricorderanno, nel corso dell‘ultima puntata di Temptation Island, il giovane aveva deciso di chiudere la relazione con Perla Vatiero per rincorrere finalmente il vero amore e proseguire la sua vita in compagnia di Greta Rossetti.

Poco dopo la fine del programma i due avevano deciso di ufficializzare la loro relazione e quindi avevano pubblicato i primi scatti di coppia su Instagram. Ma non è finita qui in quanto Mirko e Greta hanno anche deciso di regalarsi un tatuaggio di coppia, con la scritta “I tuoi occhi, la mia cura”. Un gesto molto rischioso e che, come sempre, ha sollevato numerose polemiche.