Temptation Island, giallo social su Antonio: profilo fake o strategia?

A una settimana dalla fine di Temptation Island, i concorrenti sono diventati i veri protagonisti del gossip. In particolare alcune coppie hanno lasciato il segno con le loro storie controverse. Dopo la questione tra Rosario e Lucia, il possibile riavvicinamento tra Sarah e Valerio, è arrivato il momento di parlare di Antonio e Valentina. I due sono usciti insieme dal programma e lui le ha chiesto di sposarlo. Ma cosa è successo nel corso degli ultimi giorni? L’esperto Lorenzo Pugnaloni ha fatto emergere un mistero relativo al napoletano e al suo profilo social: a quanto pare il diretto interessato avrebbe trasgredito le regole del programma.

Antonio Panico riapre il profilo social senza permesso

Tutti sanno che chi partecipa a un programma televisivo è obbligato a seguire alcune regole, come rinunciare all’uso del telefono per tutta la durata delle riprese. Nel caso di Temptation Island, l’utilizzo dei social è consentito solo dopo un periodo stabilito dalla produzione, in accordo con il concorrente.

Eppure, Antonio Panico avrebbe riaperto il profilo Instagram, modificando il nome. Ha aggiunto il riferimento a Temptation e, in un batter d’occhio, il numero dei follower è aumentato a dismisura.

Profilo fake o strategia? L’ipotesi

Lorenzo Pugnaloni ha segnalato il mistero del profilo di Antonio Panico, analizzando la questione: si tratta di una mossa strategica o di un fake? L’esperto del gossip ha sottolineato che potrebbe essere vero perché Gemma Galgani, altro volto di Uomini e donne, è un follower. Dall’altra parte, potrebbe trattarsi anche di un profilo fake e pertanto dovrebbe essere segnalato così da farlo chiudere immediatamente.

La storia di Antonio e Valentina

Fin dal primo momento Antonio e Valentina hanno fatto parlare di loro per via del comportamento irrequieto del giovane napoletano. Antonio ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova l’amore nei confronti della sua compagna, convinto di poter resistere alle tentazioni. E così è stato, anche se non sono mancate frecciatine che hanno scatenato la gelosia della fidanzata.

Valentina, dall’altro villaggio, se inizialmente si limitava a salutare i tentatori, nel corso delle settimane ha approfondito l’amicizia con uno dei ragazzi tanto da fare esterne con lui. Tale gesto ha mandato su tutte le furie Antonio che ha pensato di chiedere il falò di confronto anticipato. Grazie al supporto e ai consigli dei suoi amici, ha deciso di trattenersi fino all’ultimo, quando ha chiesto la mano alla sua fidanzata.

Durante il falò, infatti, le ha fatto la proposta di matrimonio con una sorpresa che ha emozionato Valentina e il pubblico italiano che ha tifato per loro fin da subito.